CANAL RCN
Colombia

Avanza el Tren del Café: confirman viabilidad del corredor férreo entre Caldas, Risaralda y Antioquia

La revisión del tramo Risaralda evidenció buen estado de la infraestructura y consolidó la coordinación entre los tres departamentos para avanzar en los estudios y diseños de la Fase 3 del proyecto ferroviario.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
11:56 a. m.
El proyecto Tren del Café continúa su fase de reconocimiento con inspecciones técnicas en los tramos correspondientes al departamento de Risaralda. El recorrido, liderado por la Secretaría de Infraestructura de Risaralda y representantes de Caldas, permitió evaluar el estado actual de la vía y los componentes clave del corredor ferroviario que busca reactivar la conexión entre Caldas, Risaralda y Antioquia.

Durante la inspección, el equipo técnico revisó rieles, balasto y traviesas, además de identificar posibles invasiones en el derecho de vía. Según los expertos, la infraestructura existente presenta un estado general favorable, aunque requerirá procesos de rehabilitación y modernización antes de su reactivación total.

Tren del Café
FOTO: Gobernación de Caldas

Evaluación de viabilidad y próximos pasos

Los especialistas Alfonso Patiño y Álvaro Palacio, con amplia experiencia en ingeniería ferroviaria, coincidieron en que la reactivación del corredor es técnicamente posible. Sin embargo, la viabilidad definitiva dependerá de los resultados de los estudios de mercado y de demanda actualmente en desarrollo.

Uno de los aspectos técnicos en evaluación es la posible transición de trocha angosta a trocha estándar, alineada con los criterios de modernización ferroviaria nacional. Esta adaptación permitiría una operación más eficiente y compatible con futuras expansiones del sistema férreo colombiano.

Estructuración técnica y financiamiento conjunto

En paralelo al reconocimiento físico, las gobernaciones de Antioquia, Caldas y Risaralda avanzan en la estructuración técnica y financiera del proyecto. A través del Sistema General de Regalías, se destinarán más de 22.000 millones de pesos para financiar los estudios y diseños de la fase 3, correspondientes al tramo Caimalito–kilómetro 41.

El liderazgo técnico del proceso estará a cargo de la Promotora de Ferrocarriles de Antioquia, con apoyo logístico y de información por parte de Risaralda y Caldas. Además, se gestionan recursos adicionales ante la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) por cerca de dos millones de dólares para reducir la carga presupuestal regional.

Conexión estratégica y alcance del proyecto

El Tren del Café contempla 237,7 kilómetros de vía férrea mixta (para carga y pasajeros) y busca conectar el Eje Cafetero con el sistema logístico nacional, integrando 14 municipios —siete en Antioquia, cinco en Caldas y dos en Risaralda—. Su trazado permitirá enlazar los puertos del Pacífico y del Atlántico, fortaleciendo la movilidad de bienes y la conectividad regional.

Asimismo, se prevé su articulación con otros proyectos ferroviarios como el Tren del Río, el Tren Verde y las futuras conexiones hacia Urabá, configurando una red intermodal moderna y sostenible.

Perspectivas a corto y mediano plazo

Las autoridades esperan contar antes de 2027 con los estudios definitivos y las condiciones técnicas necesarias para iniciar la fase constructiva. Con ello, el occidente colombiano podría recuperar su capacidad ferroviaria como eje estratégico para el transporte de carga y pasajeros.

El avance del proyecto representa un paso concreto hacia la recuperación de la red férrea nacional, con enfoque en eficiencia logística, sostenibilidad y desarrollo regional.

