Avanza la elección atípica para gobernador en San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Este domingo 5 de julio, se abrieron las urnas para la elección atípica de gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

A las 8:00 a.m. comenzó el proceso electoral en el que se espera participen 53.872 personas: 27.964 mujeres y 25.908 hombres. Para ello, se dispuso de ocho puestos de votación; siete en San Andrés y uno en Providencia; con 141 meses.

¿Por qué declararon nula la elección del gobernador?

Para la autenticación biométrica, está disponible el puesto de votación en el Instituto Bolivariano de San Andrés. En las mesas hay 1.020 jurados de votación distribuidos de la siguiente manera: 926 en San Andrés y 94 en Providencia.

El proceso está siendo acompañado por la Procuraduría en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

A finales de marzo, el Consejo de Estado confirmó la nulidad en la elección de Nicolás Gallardo como gobernador de San Andrés en 2023. Esto, por doble militancia.

¿Quién es la gobernadora encargada?

Tras esta decisión, se estipuló que la jornada atípica se llevara a cabo este 5 de julio. La gobernación fue clara en dar a conocer cuáles eran las prohibiciones.

Para el caso de la publicidad, señaló que tenían permiso los partidos políticos, movimientos sociales y grupos considerables de personas con candidatos inscritos.

Los límites fueron de hasta 12 vallas por campaña de máximo 48 metros cuadrados cada una, 40 cuñas radiales a diario, siete propagandas en televisión cada día y seis avisos diarios en la prensa.

De igual forma, no se autorizó instalar propaganda en espacios públicos en ciertos sitios ni tampoco utilizar árboles, postes, señales, bienes públicos e históricos. Tampoco se permitió a menos de 50 metros de los puestos de votación.

En mayo, Vilma Jay López se posesionó como gobernadora encargada para el periodo que concluye con la elección atípica.