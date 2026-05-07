Polémica por nombramientos de notarios interinos ad-portas de finalizar el gobierno actual

Mientras avanza el empalme entre el gobierno saliente y el equipo designado por el presidente electo, crece la polémica por una serie de nombramientos de notarios interinos realizados en los últimos días.

Debido a esto, los notarios de carrera le pidieron al equipo de transición frenar las nuevas designaciones y dejar esa decisión en manos del próximo gobierno.

Notarios de carrera piden frenar designaciones

Noticias RCN conoció los decretos firmados el pasado 26 de junio por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que designan a diferentes notarios en Cali, Cartagena, Bello y Santa Marta en notarías con millonarios ingresos.

Ante esto, representantes de los notarios de carrera enviaron una carta al equipo de empalme del presidente electo pidiéndole que estudie la posibilidad de imponer la misma protección del régimen de carrera diplomática a la carrera notarial.

Esto con el fin de evitar que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro sigan designando a notarios interinos antes de finalizar su periodo en el poder.

La polémica por la creación de la Notaría 82 en Bogotá

La polémica coincide con otra investigación por la creación de la Notaría 82 de Bogotá, en el sector de San Victorino, una decisión que generó cuestionamientos por presuntas gestiones políticas y que incluso salpicó a la representante María Fernanda Carrascal, quien ha negado cualquier irregularidad y sostiene que solo acompañó una solicitud de comerciantes del sector.

La creación de la Notaría 82 se oficializó el pasado 5 de junio, en medio de cuestionamientos por el proceso y supuestas gestiones realizadas por la congresista del Pacto Histórico.

En un informe revelado por El Tiempo, el ministro Cuervo y el superintendente de Notariado, Ricardo Agudelo, aseguraron no tener claridad sobre la forma en la que se llevó a cabo el proceso.

Sin embargo, en la investigación se menciona también a una exasesora del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien habría movido hilos para facilitar la creación de la notaría.

Se trata de la abogada María del Pilar Murillo, quien saltó a ser asesora de despacho en la Superintendencia de Notariado en 2025 y en cuya hoja de vida aparecen la UTL de Gustavo Bolívar, el Ministerio de Defensa y la defensa de Jesús Santrich.