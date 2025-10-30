Alcalde de Bogotá mantiene restricciones para motocicletas el fin de semana de Halloween

Desde muy temprano este jueves 30 de octubre en Bogotá la gente tuvo que llenarse de paciencia y emprender largas caminatas para poder llegar a su destino por cuenta de los bloqueos de los motociclistas tras la decisión de la Alcaldía de prohibir el parrillero durante el fin de semana de Halloween.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles de cómo está la movilidad en la ciudad, al inicio de la restricción de parrillero y uso de motocicleta en horarios establecidos para el fin de semana de Halloween:

En este momento tenemos una concentración en la Autopista Sur, a la altura de la avenida Villavicencio, en la cual se concentran aproximadamente 120 moteros. Asimismo, tenemos una movilización de 80 moteros que vienen desplazándose por la avenida NQS, a la altura del barrio Ricaurte.

Capturados, motos inmovilizadas y aplicación de multas

La Policía Nacional respeta y es garante de las movilizaciones y la movilización pacífica, pero si alguien quiere bloquear y afectar el derecho de los demás, vamos a aplicar la fuerza de acuerdo con el decreto 0053”, confirmó el general, lo que equivale a una multa que supera los $600.000.

Al momento hay cuatro capturados y más de 82 comparendos por infringir la medida de restricción de parrillero en moto.

A las 8:00 de la noche de este 30 de octubre empieza a regir el decreto que prohíbe la movilización de motocicletas hasta las 5:00 de la mañana y durante las 24 horas del día no se permite el parrillero en moto. Las restricciones van hasta el lunes 3 de noviembre.

Protestas de motociclistas por restricciones en Halloween continúan

Las molestias de los motociclistas son por el decreto emitido por la Alcaldía de Bogotá, con el que se restringió la movilidad de las motos durante la noche y la madrugada en algunos sectores por la celebración de Halloween hasta el próximo 3 de noviembre.

Toda esta situación derivó en un caos que se sintió en la ciudad, principalmente en la Avenida de las Américas, la Carrera 30, la Autopista Norte, las calles 50 y 68 y la Autopista Sur.

Después del caos desde las 7:00 de la mañana, sobre las 4:00 de la tarde comenzó el restablecimiento de la movilidad y del sistema de Transmilenio que funciona con total normalidad.

Según Transmilenio, cerca de 1.071.000 usuarios se vieron afectados.

Los bloqueos continuarían y este escenario podría repetirse si no se llega a un acuerdo en las próximas horas.

El alcalde de Bogotá se pronunció, pidió el apoyo de los ciudadanos para recuperar el orden de la ciudad y para evitar que estas manifestaciones se repitan mañana: “Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegernos”.

Las medidas que anunciamos para el fin de semana de Halloween que implican una restricción a la circulación de motos son temporales y limitadas; no tienen otro objetivo que proteger la vida de los habitantes de Bogotá.

¿Por qué restringieron el uso de motos y parrillero en Bogotá en Halloween?

Este último fin de semana de octubre es uno de los más vivos de todo el año en Bogotá. No solamente es Halloween, sino que tenemos más de 40 eventos en toda la ciudad, incluyendo el concierto de Shakira, lo que representa importantes retos en materia de movilidad y seguridad.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, defendió las restricciones a las motos durante este puente. Dijo que buscan combatir las violentas caravanas que suelen presentarse en estas fechas:

Durante los últimos tres o cuatro años, las noches de brujas en Bogotá y en las ciudades grandes de Colombia se han convertido en unas noches de atemorización a los ciudadanos por grupos de usuarios de motos.

Las autoridades extremaron las medidas para garantizar la seguridad, pues no solo en Bogotá, sino en varias ciudades del país. En Manizales prohibieron cualquier caravana o desfile de personas en carro o motocicletas. En Valle del Cauca hay restricción de motocicletas de 7:00 de la noche, 31 de octubre y hasta las 5:00 de la mañana del sábado 1 de noviembre.

Y en Cúcuta, un concejal pidió prohibir la circulación de esos vehículos por 12 horas durante la noche de Halloween.