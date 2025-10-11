En imágenes: avión se declaró en emergencia tras impactar con un ave

Un momento de tensión se vivió este lunes en el vuelo AV4892 de la aerolínea Avianca, que cubría la ruta entre Popayán y Bogotá.

Avión de Avianca se declaró en emergencia

La aeronave, identificada con matrícula HK5320, despegó a las 11:20 de la mañana desde el aeropuerto Guillermo León Valencia, pero pocos minutos después tuvo que declarar emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones, un ave habría impactado el motor izquierdo del avión, provocando una falla general que obligó al piloto a activar los protocolos de seguridad.

Ante la situación, se decidió desviar el vuelo hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que presta sus servicios a la ciudad de Cali.

Gracias a la rápida reacción de la tripulación y al cumplimiento de los procedimientos establecidos, el aterrizaje se realizó sin contratiempos. Tanto los pasajeros como el personal a bordo resultaron ilesos.

Videos compartidos por varios usuarios que se encontraban al interior de la aeronave y conocidos por este medio, dejan ver los momentos de pánico que vivieron los pasajeros.

Las imágenes dejan ver cómo salía fuego de una de las turbinas del avión ya en el aire desde una de las ventanillas dentro del avión.

Grave accidente de avioneta dejó varios muertos

Entretanto, durante la tarde de este lunes también se conocieron detalles de un trágico accidente en el que fallecieron tres funcionarios de la Registraduría. Según información, una avioneta HK 641 de la empresa Nativa Air se accidentó en el departamento de Vaupés.

La aeronave cubría la ruta Yavarate – Papunahua – Bocoa – Mitú y transportaba al personal en cumplimiento de labores relacionadas con la jornada de inscripción de votantes entre el 6 y el 9 de noviembre.

Según las autoridades, el accidente ocurrió minutos después de despegar de la zona no municipalizada de Bocoa. De forma preliminar, se investiga una posible falla mecánica como causa del siniestro.