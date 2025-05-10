¿En cuánto tiempo Colombia podría recibir los aviones Gripen después de la firma del contrato?

Con la llegada de octubre, comienza la cuenta regresiva para saber cuándo llegarán los aviones Gripen a Colombia.

Hace más de un año, Colombia puso en marcha el proceso para renovar la flota aérea de los Kfir, los cuales, a pesar de haber sido beneficiosos, por causa del tiempo han perdido parte de su utilidad.

Contrato se firmaría en octubre: ministro de Defensa confirmó

La opción elegida fue la de Suecia, poniendo a disposición 18 aviones Gripen de la empresa Saab. Internacionalmente, estas aeronaves conforman las fuerzas militares de Brasil, Hungría, República Checa, Sudáfrica, Tailandia y el país originario.

En abril de 2025, el presidente Gustavo Petro dio el gran anuncio, por lo que empezó la espera de saber cuándo se iba a firmar el contrato. Pues bien, hace pocos días, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, informó que el contrato finalmente podría firmarse en este mismo mes, octubre.

Saab asegura que aviones podrían ser entregados en dos años

La expectativa ha sido grande por las capacidades que tienen estos aviones. Los expertos aseguran que tienen el sistema de guerra electrónica más avanzado. Además, cuenta con un interesante armamento y la posibilidad de desarrollar varias funciones, acorde a las situaciones y necesidades.

Cuando se firme el documento, la espera se centrará en la fecha de su llegada. Frente a esto, la propia empresa Saab indica en su sitio web lo siguiente: “Estamos listos para entregarle una flota completamente nueva de Gripen a Colombia un par de años después de la firma de contrato”. Esta es una estimación, lo único cierto es que será en menos de ocho años.

Prepararemos nuestra producción para poder entregarle a Colombia una flota de cazas Gripen completamente nuevos un par de años después del contrato y cumplir con el cronograma de entrega que determine el gobierno colombiano.

Con respecto al valor, a mediados de julio, el ministro Sánchez dio una cifra estimada: “Nosotros calculamos que puede estar entre unos 16 billones de pesos esa capacidad. Alrededor de ese valor estaría la adquisición”.