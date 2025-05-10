CANAL RCN
Colombia

¿En cuánto tiempo Colombia podría recibir los aviones Gripen después de la firma del contrato?

Este mes está contemplada la firma del contrato, con el que se podrá actualizar la flota para la fuerza aérea.

Avión Gripen.
Avión Gripen. Foto: Fuerzas Armadas de Suecia.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
07:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la llegada de octubre, comienza la cuenta regresiva para saber cuándo llegarán los aviones Gripen a Colombia.

Ministro de Defensa anticipa cuándo se podría firmar el contrato para adquirir los aviones Gripen
RELACIONADO

Ministro de Defensa anticipa cuándo se podría firmar el contrato para adquirir los aviones Gripen

Hace más de un año, Colombia puso en marcha el proceso para renovar la flota aérea de los Kfir, los cuales, a pesar de haber sido beneficiosos, por causa del tiempo han perdido parte de su utilidad.

Contrato se firmaría en octubre: ministro de Defensa confirmó

La opción elegida fue la de Suecia, poniendo a disposición 18 aviones Gripen de la empresa Saab. Internacionalmente, estas aeronaves conforman las fuerzas militares de Brasil, Hungría, República Checa, Sudáfrica, Tailandia y el país originario.

En abril de 2025, el presidente Gustavo Petro dio el gran anuncio, por lo que empezó la espera de saber cuándo se iba a firmar el contrato. Pues bien, hace pocos días, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, informó que el contrato finalmente podría firmarse en este mismo mes, octubre.

Saab asegura que aviones podrían ser entregados en dos años

La expectativa ha sido grande por las capacidades que tienen estos aviones. Los expertos aseguran que tienen el sistema de guerra electrónica más avanzado. Además, cuenta con un interesante armamento y la posibilidad de desarrollar varias funciones, acorde a las situaciones y necesidades.

¿Cuánto le costarán a Colombia los nuevos aviones Gripen 39? Mindefensa dio cifra estimada
RELACIONADO

¿Cuánto le costarán a Colombia los nuevos aviones Gripen 39? Mindefensa dio cifra estimada

Cuando se firme el documento, la espera se centrará en la fecha de su llegada. Frente a esto, la propia empresa Saab indica en su sitio web lo siguiente: “Estamos listos para entregarle una flota completamente nueva de Gripen a Colombia un par de años después de la firma de contrato”. Esta es una estimación, lo único cierto es que será en menos de ocho años.

Prepararemos nuestra producción para poder entregarle a Colombia una flota de cazas Gripen completamente nuevos un par de años después del contrato y cumplir con el cronograma de entrega que determine el gobierno colombiano.

Con respecto al valor, a mediados de julio, el ministro Sánchez dio una cifra estimada: “Nosotros calculamos que puede estar entre unos 16 billones de pesos esa capacidad. Alrededor de ese valor estaría la adquisición”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Alerta en Colombia! Nuevo temblor se registró en la tarde del domingo 5 de octubre

Medellín

Asesinan a sangre fría a un albanés en exclusiva zona de El Poblado, en Medellín

Ejército Nacional

Un militar muerto y seis heridos deja grave atentado contra base militar en Arauca

Otras Noticias

Selección Colombia

¡Kéner González adelanta a Colombia ante Nigeria! Golazo en el mundial sub-20

El volante de América de Cali logró aprovechar un balón en el área y marcó el primero de Colombia frente a Nigeria.

Artistas

¡Maluma hace historia! Primer artista de reguetón en cantar en el Empire State

Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, sorprendió a todos sus fans al cantar desde el Observatorio del Piso 86 del Emipre State en Nueva York.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 5 de octubre de 2025

Artistas

Luto en la música: muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner, a los 67 años

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?