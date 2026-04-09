Ayudas del Gobierno Petro tras accidente aéreo con 69 víctimas nunca llegaron a Puerto Leguízamo

Han pasado cerca de seis meses desde el siniestro aéreo de un avión Hércules C-130, en el que 69 uniformados perdieron la vida, en Puerto Leguízamo, Putumayo, y las ayudas prometidas por el entonces Gobierno de Gustavo Petro no han llegado al municipio.

Según dijo el alcalde Luis Emilio Bustos, en diálogo con Noticias RCN, los anuncios realizados en consejos de ministros televisados se quedaron en promesas:

“El gobierno anterior dijo que Puerto Leguízamo después del accidente tendría que ser recompensado porque muchas personas arriesgaron sus vidas, civiles arriesgaron sus vidas para salvar a nuestros héroes. Dijeron que nos iban a ayudar, no solo con promesas, sino con proyectos. Ahora, se encuentran en fase tres, pero la ayuda ha sido prácticamente nula”.

Bustos, incluso, llegó a lamentar que el accidente ocurriera durante el antiguo Gobierno, argumentando que, “si el Gobierno actual hubiera estado a la cabeza el pasado 23 de marzo, la historia de Puerto Leguízamo sería diferente, nos hubieran prestado atención. Los anuncios solo quedaron en anuncios”.

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Alcalde advirtió al nuevo Gobierno sobre el manejo de los recursos de OCAD Paz:

En conversaciones con este noticiero, solicitó al nuevo Gobierno mirar al municipio y advirtió que algo podría estar pasando en el manejo de recursos de OCAD Paz.

Bustos recordó que “el señor presidente dio una directriz: los recursos públicos se deben cuidar y, siendo Puerto Leguízamo uno de los 170 municipios PDET”, hizo “un llamado al Gobierno Nacional a que ponga la lupa sobre estos municipios”, señalando que “después del Acuerdo de Paz, aquí se manejan muchos recursos. Para la vigencia 2027 – 2028 se van a manejar más de cinco billones de pesos, pero parecen estar concentrados”.

En su denuncia indicó que “están pasando proyectos que no cumplen con la viabilidad, que no cumplen con los puntajes y los recursos se están concentrando en unos pocos municipios”, por lo que, según dijo, “algo puede estar sucediendo y es por eso” que realizó un llamado al Gobierno Nacional.

Los recursos de OCAD Paz estarían llegando solo a algunos municipios:

Aunque “en la creación el OCAD Paz” entraron 170 municipios, siendo nueve de ellos del Putumayo, el alcalde advirtió que los "ponen a concursar por unos puntajes, a cumplir con ciertos criterios (…) Hay 110.000 millones para los nueve municipios del departamento del Putumayo, pero la mitad de estos recursos se han concentrado en un solo municipio. Y lo peor de todo”, dijo Bustos, “es que el puntaje de sus proyectos era mucho menor a los de nosotros. Proyectos de 28.000, de 17.000, de 12.000 fueron concentrados en un solo municipio. Algo puede estar sucediendo”.

El mandatario indicó que “es necesario que prestemos atención al tema, porque en el próximo bienio se van a asignar más de cinco billones de pesos y esto lo controlan, prácticamente, cinco personas, un comité que es elegido entre los 170 municipios PDET, pero, lastimosamente, aquí se viene trabajando la politiquería”.

Y le pidió al nuevo Gobierno convocar a los 170 alcaldes de los municipios PDET para determinar qué está sucediendo con los dineros de la paz y por qué estarían llegando solo a unos pocos.