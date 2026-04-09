Millonarios habría tomado decisión de último momento con su nuevo cuerpo técnico: ¿cuál?

En la noche del jueves 3 de septiembre, Alberto Gamero fue anunciado como el nuevo director técnico de Millonarios.

El elenco 'albiazul', un día antes del clásico vs. Independiente Santa Fe, informó la salida de Fabián Bustos, el estratega argentino que estaba liderando el proyecto.

Tras esa decisión, comenzó a informarse que la junta directiva había iniciado conversaciones con el entrenador samario y, finalmente, tras la firma del contrato, comenzó el segundo ciclo de Alberto Gamero en Millonarios.

"Millonarios FC informa que, tras una reunión sostenida en las últimas horas, se ha llegado a un acuerdo para que el profesor Alberto Gamero sea el nuevo entrenador del equipo. Su cuerpo técnico será oficializado próximamente", detalló el club 'embajador'.

"Volver no siempre es empezar de nuevo. Es, a veces, continuar una historia que nunca dejó de pertenecernos", agregó Millonarios.

Además, en medio de esa coyuntura, el periodista Mariano Olsen reveló una novedad que habría con el equipo de trabajo del director técnico de 62 años. ¿Cuál sería?

Alberto Gamero no trabajaría en Millonarios con sus antiguos asistentes técnicos

En su cuenta de X, el periodista Mariano Olsen precisó que Alberto Gamero asumiría el segundo ciclo sin dos compañeros de trabajo que lo acompañaron en el pasado.

"Orlando Rojas y Felipe Palmezano no acompañarán a Alberto Gamero en su segunda etapa en Millonarios", escribió.

"Julio Charales, el preparador físico, y Jorge Castro, como asistente técnico, integrarán su equipo", añadió el comunicador.

¿Cuáles serán los primeros partidos que Alberto Gamero volverá a dirigir en Millonarios?

El domingo 6 de septiembre, a las 6:10 de la tarde, en condición de visitante, Millonarios jugará vs. Deportivo Pereira por la fecha 9 de la Liga BetPlay II 2026.

Además, el jueves 10 de septiembre, a las 8:00 de la noche, en el estadio El Campín, los 'albiazules' se medirán contra el Deportivo Cali.