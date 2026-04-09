Esta es la ciudad de Colombia que está registrando la temperatura más alta: alcanzó los 42,9°C

Colombia atraviesa un periodo de alta amenaza por incendios de la cobertura vegetal, una situación que se ha intensificado durante los últimos meses y que mantiene en alerta a las ciudades capitales.

Los datos del Boletín de Alertas por Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal (BAICV), elaborado por el IDEAM y analizado por Asocapitales, muestran un incremento considerable en las alertas.

Mientras en junio se registraron 151 alertas, la cifra aumentó hasta 315 en julio y se mantuvo prácticamente en el mismo nivel durante agosto, con 312 alertas.

¿Qué relación tiene el calor con los incendios que se están registrando?

Uno de los factores que está contribuyendo al aumento de la amenaza son las altas temperaturas sostenidas.

Los registros analizados muestran que 18 de las 32 capitales colombianas presentaron temperaturas máximas pronosticadas promedio de al menos 32 °C durante las semanas recientes.

Además, en 11 de estas ciudades las temperaturas no descendieron de los 30 °C en ninguno de los cortes de medición analizados.

Este comportamiento térmico favorece que la vegetación pierda humedad y se vuelva más vulnerable a la propagación de las llamas. Por eso, las zonas que concentran las temperaturas más elevadas coinciden, en buena medida, con aquellas donde se presenta una mayor frecuencia o intensidad de incendios.

¿Cuáles son las ciudades con más altas temperaturas?

Entre las capitales con los registros promedio más elevados aparece Valledupar, con una temperatura máxima pronosticada promedio de 37,9 °C. En algunos días, los pronósticos llegaron hasta los 40,7 °C y la ciudad superó los 32 °C durante la totalidad del periodo analizado. Le siguen:

Neiva: 36,8 °C de promedio.

Cúcuta: 36,3 °C, con máximas pronosticadas de hasta 40,1 °C.

Montería: 34,4 °C.

Santa Marta: 33,9 °C.

Puerto Carreño: 33,7 °C.

Providencia: 33,7 °C.

Ibagué: 33,5 °C.

Riohacha: 33,4 °C.

Sincelejo: 33,2 °C.

¿Cómo pueden las ciudades prepararse ante el riesgo?

Asocapitales hizo un llamado a las administraciones locales para mantener activas las estrategias de prevención y seguimiento.

Entre las recomendaciones está el funcionamiento permanente de las salas de crisis locales, así como el monitoreo de las condiciones climáticas y la preparación de los organismos de socorro ante posibles emergencias.

La asociación también cuenta con una plataforma digital de consulta pública y técnica que permite hacer seguimiento a variables como las temperaturas, los niveles de los embalses, las alertas por posibles incendios y otros indicadores relacionados con la variabilidad climática.

La información puede ser utilizada tanto por las autoridades como por los organismos de atención de emergencias y la ciudadanía para identificar cambios en las condiciones de riesgo.