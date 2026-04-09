Servicio Militar Colombia 2026: de cuánto es la multa si no radica la documentación exigida

En Colombia, la obligación legal de definir la situación militar se activa tan pronto como un ciudadano varón alcanza la mayoría de edad. Si bien el proceso incluye la inscripción en la plataforma oficial del Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional y la posterior radicación de la documentación personal y familiar, miles de jóvenes omiten o aplazan este requisito.

Lo que muchos desconocen es que incumplir con la entrega de los papeles requeridos acarrea sanciones económicas progresivas que impactan directamente el bolsillo de los ciudadanos y sus familias.

De acuerdo con el marco regulatorio vigente bajo la Ley 1861 de 2017, todo ciudadano colombiano mayor de 18 años tiene el deber de inscribirse en el sistema militar dentro del año anterior a cumplir la mayoría de edad o durante el año posterior a esta.

Quienes no completen el trámite de registro y la presentación del paquete documental exigido (que incluye documentos de identidad, registro civil, títulos académicos y soportes socioeconómicos) incurren en una falta que contempla multas pecuniarias.

Esta es la multa por no tramitar los papeles

La normativa sanciona el no registro y la no presentación de soportes con una multa equivalente al 20 % de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) por cada año o fracción de año en que el ciudadano permanezca en mora para la radicación de sus expedientes. Esta sanción económica se acumula de manera anual hasta que el afectado acuda al distrito militar correspondiente a subsanar su estatus administrativo.

Adicionalmente, no radicar los documentos impide que la autoridad militar clasifique legalmente al ciudadano para evaluar si cumple con causales de exención o si le corresponde la exoneración para el pago de la cuota de compensación militar.

Esto significa que, más allá de la multa acumulativa, el joven pierde la oportunidad de ser exonerado mediante las excepciones estipuladas por la ley, como ser hijo único, víctima del conflicto armado o pertenecer a grupos étnicos.

Las implicaciones de no estar al día con la documentación militar trascienden el plano financiero. Aunque las leyes recientes han flexibilizado la contratación privada para jóvenes sin libreta militar —otorgando un periodo de gracia de 18 meses para regularizar su estatus tras ser contratados—, las entidades del sector público mantienen la restricción absoluta de no nombrar ni posesionar a quienes no hayan definido su situación militar de fondo.

El Ejército Nacional reitera el llamado a los jóvenes colombianos para que ingresen al portal web de Reclutamiento, completen la inscripción digital y suban la documentación requerida a tiempo, evitando así cobros persuasivos y acumulación de intereses que dificultan la obtención del documento definitivo.