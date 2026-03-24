Con baldes de agua, habitantes de Puerto Leguízamo apagaron el fuego y rescataron a soldados

En medio de la tragedia aérea ocurrida este lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo, dos habitantes del municipio relataron cómo se unieron a las labores de rescate de los soldados que sobrevivieron al accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea.

Andrés Mauricio Díaz y Santiago Gasca Prada narraron que, apenas vieron el humo, corrieron hacia la zona del siniestro y se enfrentaron a un escenario de fuego, explosiones y gritos de auxilio.

“Lo primero que hicimos fue comenzar a ayudar a las personas. Al lado había un pozo de agua, comenzamos a echarle agua”, contó Andrés, quien junto a otros vecinos utilizó baldes y mangueras para intentar controlar las llamas mientras sacaban heridos.

“Un apoyo majestuoso” de la comunidad

Los testimonios destacan la solidaridad de los habitantes de Puerto Leguízamo, quienes se articularon para trasladar heridos en motos y motocarros, improvisar bolsas con plásticos de ferretería y enfrentar el riesgo de las explosiones de granadas que llevaba la aeronave. “La comunidad la verdad se articuló muy bien, apoyo tanto del comercio, la gente de acá de Leguízamo muy pendiente ayudando”, relató Andrés.

Santiago, que llegó minutos después, describió la escena como “una escena de terror” y aseguró que lo más desgarrador fue escuchar los gritos de quienes aún permanecían atrapados. “No había instituciones, no había distinciones, solo seres humanos intentando salvar vidas”, afirmó.

El origen del accidente aéreo en Puerto Leguízamo

Según los sobrevivientes, el avión habría presentado una falla en una turbina justo al despegar, lo que provocó la pérdida de estabilidad y la caída en una zona húmeda cercana al aeropuerto.

Algunos militares lograron saltar por una escotilla antes del impacto, aunque varios resultaron con quemaduras.

Los relatos de Andrés y Santiago reflejan la valentía y humanidad de una comunidad que, en medio del dolor, se convirtió en protagonista del rescate.