Marcela Reyes reveló un conmovedor audio tras la muerte de B-King: estos son los detalles

Tras la muerte de B-King, Marcela Reyes, la reconocida DJ que fue su pareja durante siete años, ha sido una de las personas más devastadas.

Luego de que la Fiscalía de México confirmó el hallazgo del cuerpo del cantante sin vida, Marcela Reyes fue una de las primeras personas en emitir un pronunciamiento de luto y condolencias.

"Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino que también mi hijo Valentino, quien creció junto a Brayan y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros", expresó en esa oportunidad.

"Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé el descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia", añadió.

Además, la reconocida DJ reveló que, a raíz del luto, decidió estar unos días a solas, pero tener una comunicación permanente con su psicóloga.

Por lo tanto, en las últimas horas, decidió compartir un audio que ha sido fundamental para ella en medio del dolor por la muerte de B-King, su expareja.

Este fue el audio que reveló Marcela Reyes tras la muerte de B-King en México

En una historia de Instagram, Marcela Reyes subió uno de los audios que le envió su psicóloga y le ha servido para enfrentar el momento de luto por la partida de B-King.

"Uno piensa que la palabra seguir es muy difícil, pero hay que seguir, nena. Y seguir no significa ignorar lo que duele, sino que reconocerlo", comenzó diciendo la psicóloga de Marcela Reyes en el audio revelado.

"Hay que aprender de todo lo que te está pasando y transformarlo. Cada paso lo debemos dar con calma, con claridad y con coherencia. Todo eso, mi Marce, es una afirmación a tu poder interior y no estás sola en este proceso, sino que estás avanzando", añadió la psicóloga.

Además, en medio de la revelación del audio, Marcela Reyes escribió las siguientes palabras:

Hoy, más que nunca, valoro todo lo que hemos trabajado juntas. Y, aunque hay días oscuros, sé que no estoy sola. Gracias por estar en ese proceso conmigo. Un año y medio de muchas historias que no se han contado ni se contarán.

Marcela Reyes anunció una nueva decisión tras la muerte de B-King en México

En las últimas horas, Marcela Reyes anunció que, después de estar apartada unos días, irá retomando poco a poco.

"Quería estar ausente por unos días, mientras atravesaba este proceso tan difícil a nivel personal. Gracias a quienes me han enviado palabras de apoyo y respeto. Aunque he estado envuelta en esta polémica dolorosa, hoy decido empezar, poco a poco, a seguir adelante con mi vida y con mis responsabilidades", aseguró.