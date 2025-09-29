En video: este fue uno de los últimos momentos que B-King compartió junto a su hermana antes de morir

Colombia sigue de luto por la muerte de B-King y Regio Clown, los artistas que se encontraban en México y fueron hallados sin vida al lado de una carretera.

El cantante y el DJ, que habían estado presentes en un evento que se realizó en la noche del 14 de septiembre, desaparecieron el 16 de septiembre, en horas de la tarde.

Lo último que se supo de ellos es que asistieron a un gimnasio en Polanco y que, al parecer, posteriormente tenían una reunión en un restaurante.

Sin embargo, las autoridades están trabajando en el esclarecimiento de los hechos para determinar por qué ocurrió el crimen y quién dio la orden.

Tras la confirmación de la muerte de B-King, Stefanía Agudelo, la hermana del cantante, ha escrito múltiples mensajes de luto en sus redes sociales. Y, en uno de ellos, mostró uno de los últimos momentos que disfrutó junto a él ¿Cuál fue?

En video: este fue uno de los últimos momentos que B-King vivió junto a su hermana antes de morir

Durante el último fin de semana, Stefanía Agudelo reveló que B-King la visitó en Estados Unidos cuando ella estaba pasando por unos días difíciles.

En aquella oportunidad, juntos salieron a entrenar y Stefanía Agudelo decidió grabar el momento.

"Momentos que atesoraré en mi corazón, gracias por acompañarme, visitarme esos días y por tus consejos. 'Cuál es esa', te amo, mija", escribió la hermana de B-King al mostrar el video en su cuenta de Instagram.

"Perdón si en algo te fallé", escribió posteriormente junto a una foto que se tomaron ese mismo día.

¿Cuál ha sido el último pronunciamiento de la mamá de B-King?

El fin de semana, la mamá de B-King también emitió un comunicado en su cuenta de Instagram y aseguró que su hijo no se dedicaba a ninguna actividad aparte de la música.

"Mi hijo fue un soñador, un artista, un joven con ilusiones y metas claras. Su voz era su arma y la música su camino. Hoy intentan ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones, pero la verdad siempre brilla más fuerte que la envidia y la maldad", indicó.

"A mi hijo lo arrebataron violentamente no porque fuera lo que dicen, sino porque su talento incomodaba a quienes no soportaban verlo crecer", añadió.