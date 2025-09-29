CANAL RCN
Colombia

En video: este fue uno de los últimos momentos que B-King compartió junto a su hermana antes de morir

La hermana de B-King, a través de su cuenta de Instagram, revivió uno de los instantes más significativos que vivió junto al cantante.

Foto: @stefania_agudeloo en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
10:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia sigue de luto por la muerte de B-King y Regio Clown, los artistas que se encontraban en México y fueron hallados sin vida al lado de una carretera.

El cantante y el DJ, que habían estado presentes en un evento que se realizó en la noche del 14 de septiembre, desaparecieron el 16 de septiembre, en horas de la tarde.

Mamá de B-King volvió a romper el silencio y emitió un duro comunicado tras la muerte de su hijo
RELACIONADO

Mamá de B-King volvió a romper el silencio y emitió un duro comunicado tras la muerte de su hijo

Lo último que se supo de ellos es que asistieron a un gimnasio en Polanco y que, al parecer, posteriormente tenían una reunión en un restaurante.

Sin embargo, las autoridades están trabajando en el esclarecimiento de los hechos para determinar por qué ocurrió el crimen y quién dio la orden.

Tras la confirmación de la muerte de B-King, Stefanía Agudelo, la hermana del cantante, ha escrito múltiples mensajes de luto en sus redes sociales. Y, en uno de ellos, mostró uno de los últimos momentos que disfrutó junto a él ¿Cuál fue?

En video: este fue uno de los últimos momentos que B-King vivió junto a su hermana antes de morir

Durante el último fin de semana, Stefanía Agudelo reveló que B-King la visitó en Estados Unidos cuando ella estaba pasando por unos días difíciles.

En aquella oportunidad, juntos salieron a entrenar y Stefanía Agudelo decidió grabar el momento.

"Momentos que atesoraré en mi corazón, gracias por acompañarme, visitarme esos días y por tus consejos. 'Cuál es esa', te amo, mija", escribió la hermana de B-King al mostrar el video en su cuenta de Instagram.

"Perdón si en algo te fallé", escribió posteriormente junto a una foto que se tomaron ese mismo día.

¿Cuál ha sido el último pronunciamiento de la mamá de B-King?

El fin de semana, la mamá de B-King también emitió un comunicado en su cuenta de Instagram y aseguró que su hijo no se dedicaba a ninguna actividad aparte de la música.

¿B-King presentía su prematura partida? Su mamá reveló la petición que le hizo antes de morir
RELACIONADO

¿B-King presentía su prematura partida? Su mamá reveló la petición que le hizo antes de morir

"Mi hijo fue un soñador, un artista, un joven con ilusiones y metas claras. Su voz era su arma y la música su camino. Hoy intentan ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones, pero la verdad siempre brilla más fuerte que la envidia y la maldad", indicó.

"A mi hijo lo arrebataron violentamente no porque fuera lo que dicen, sino porque su talento incomodaba a quienes no soportaban verlo crecer", añadió.

 

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Visa del presidente Petro debilitaría las relaciones diplomáticas de Colombia y EE. UU.

Artistas

Mamá de B-King volvió a romper el silencio y emitió un duro comunicado tras la muerte de su hijo

Barranquilla

Revelan cuál fue el químico mortal detrás de la intoxicación masiva con licor en Barranquilla

Otras Noticias

Liga BetPlay

La fecha 14 podría dejar al primer descendido de 2025 en la Liga BetPlay: así está la tabla y las cuentas

Se jugó la fecha 13 en el fútbol colombiano y un equipo quedó comprometido con las cuentas en el descenso del fútbol colombiano.

Finanzas personales

Bancos en Colombia advierten a usuarios por función que desaparecerá a partir de octubre

A partir del mes de octubre, los usuarios experimentarán este cambio en sus aplicaciones.

Horóscopo

Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025: las predicciones de Javi Predice

México

Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos