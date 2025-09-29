Hermana de B-King descartó amenazas y reveló detalles sobre la llegada del cuerpo a Medellín

En una entrevista para Noticias RCN, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, compartió nuevos detalles sobre la muerte del cantante, ocurrida en Ciudad de México. La joven descartó que la familia haya recibido amenazas recientes y aclaró que el artista tampoco tenía conocimiento de alguna advertencia antes de su trágico fallecimiento.

“Mi hermano era un pelado muy querido, enfocado en su música y sin problemas con nadie”, aseguró Stefanía, quien pidió a la justicia colombiana y mexicana avanzar en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Llegada del cuerpo de B-King a Medellín y funeral en la intimidad

La familia confirmó que el cuerpo de Bayron Sánchez llegará a Medellín en las próximas horas. Aunque no se conoce la hora exacta, se espera que el traslado ocurra este martes 30 de septiembre. Las honras fúnebres serán realizadas en compañía de familiares y amigos cercanos, en un ambiente de intimidad y recogimiento.

La decisión busca que el cantante tenga una despedida tranquila y respetuosa, pese al gran número de seguidores y personas que han expresado su solidaridad en redes sociales.

Stefanía Agudelo recalcó que lo más importante ahora es permitir que el artista “descanse en paz”. También hizo un llamado a los gobiernos de México y Colombia para que trabajen en conjunto en la investigación y se esclarezcan las circunstancias del crimen.

“Nosotros como familia no hemos recibido amenazas, gracias a Dios. La única que existió fue aquella del pasado, de la cual mi hermano habló en su momento. Ahora todo está en manos de las autoridades”, puntualizó.

La amenaza del pasado que mencionó la hermana de B-King

En un comunicado que subió a sus redes sociales varios meses antes de viajar a México, B-King había manifestado de forma contundente: "Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes".

Estas declaraciones, que en su momento causaron revuelo en Colombia, revivieron en redes sociales tras confirmarse lo sucedido con Sánchez y el DJ Regio Clown en territorio mexicano.

Por otro lado, Marcela Reyes anunció acciones legales en contra de las personas que insinúen que ella tuvo algún tipo de responsabilidad con lo ocurrido con su exesposo.