CANAL RCN
Internacional Video

Hermana de B-King descartó amenazas y reveló detalles sobre la llegada del cuerpo a Medellín

La familia del cantante colombiano B-King, asesinado en México junto a Regio Clown, confirmó que su cuerpo será recibido en Medellín para sus honras fúnebres.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
12:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una entrevista para Noticias RCN, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, compartió nuevos detalles sobre la muerte del cantante, ocurrida en Ciudad de México. La joven descartó que la familia haya recibido amenazas recientes y aclaró que el artista tampoco tenía conocimiento de alguna advertencia antes de su trágico fallecimiento.

En video: este fue uno de los últimos momentos que B-King compartió junto a su hermana antes de morir
RELACIONADO

En video: este fue uno de los últimos momentos que B-King compartió junto a su hermana antes de morir

“Mi hermano era un pelado muy querido, enfocado en su música y sin problemas con nadie”, aseguró Stefanía, quien pidió a la justicia colombiana y mexicana avanzar en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Llegada del cuerpo de B-King a Medellín y funeral en la intimidad

La familia confirmó que el cuerpo de Bayron Sánchez llegará a Medellín en las próximas horas. Aunque no se conoce la hora exacta, se espera que el traslado ocurra este martes 30 de septiembre. Las honras fúnebres serán realizadas en compañía de familiares y amigos cercanos, en un ambiente de intimidad y recogimiento.

La decisión busca que el cantante tenga una despedida tranquila y respetuosa, pese al gran número de seguidores y personas que han expresado su solidaridad en redes sociales.

Stefanía Agudelo recalcó que lo más importante ahora es permitir que el artista “descanse en paz”. También hizo un llamado a los gobiernos de México y Colombia para que trabajen en conjunto en la investigación y se esclarezcan las circunstancias del crimen.

“Nosotros como familia no hemos recibido amenazas, gracias a Dios. La única que existió fue aquella del pasado, de la cual mi hermano habló en su momento. Ahora todo está en manos de las autoridades”, puntualizó.

La amenaza del pasado que mencionó la hermana de B-King

En un comunicado que subió a sus redes sociales varios meses antes de viajar a México, B-King había manifestado de forma contundente: "Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes".

Estas declaraciones, que en su momento causaron revuelo en Colombia, revivieron en redes sociales tras confirmarse lo sucedido con Sánchez y el DJ Regio Clown en territorio mexicano.

Mamá de B-King volvió a romper el silencio y emitió un duro comunicado tras la muerte de su hijo
RELACIONADO

Mamá de B-King volvió a romper el silencio y emitió un duro comunicado tras la muerte de su hijo

 

Por otro lado, Marcela Reyes anunció acciones legales en contra de las personas que insinúen que ella tuvo algún tipo de responsabilidad con lo ocurrido con su exesposo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Llora el mundo de la televisión: murió un icónico y querido actor

México

Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años

Reino Unido

Reino Unido creará cédula digital para trabajar y frenar inmigración ilegal

Otras Noticias

Jorman Campuzano

Jorman Campuzano acabó con la polémica y habló de sus fotos vistiendo la camiseta de Millonarios

Jorman Campuzano le marcó un tanto a Millonarios y aprovechó para hablar sobre sus fotos vistiendo la camiseta albiazul.

Artistas

Páramo rompe el silencio y se pronuncia sobre concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

Para los fanáticos habrá un proceso de devolución de dinero.

Ibagué

Campesinos se cansaron de esperar y pavimentaron ellos mismos la entrada a su vereda

Comercio

Frisby España armó nueva polémica al lanzar malteada con sabor a 'chocoramo': esto respondieron

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos