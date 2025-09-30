Hermana de B-King no se guardó nada y habló sobre Marcela Reyes: esto dijo

Bayron Sánchez, el cantante colombiano conocido como B-King, fue encontrado sin vida en México.

El artista desapareció junto a Regio Clown, el DJ colombiano, en la tarde del 16 de septiembre de 2025. Y, tras siete días de búsqueda e investigación, la Fiscalía de Ciudad de México, mediante un comunicado, informó que los cuerpos fueron hallados al lado de una carretera.

Luego de ese trágico desenlace, una gran cantidad de personas emitieron una gran cantidad de comentarios en contra de Marcela Reyes, la expareja de B-King, e, incluso, ella denunció amenazas.

En consecuencia, en una entrevista con 'Siéntese quien pueda', el programa mexicano, Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, fue consultada acerca de lo que piensa de Marcela Reyes y respondió. ¿Qué dijo?

Esto fue lo que dijo Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, acerca de Marcela Reyes

En un diálogo a corazón abierto con Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, el periodista mexicano Alex Rodríguez le preguntó por los señalamientos contra Marcela Reyes y ella indicó que no está de acuerdo.

"Ninguna persona merece tanto 'hate' y la verdad eso hay que dejárselo a las autoridades. Eso no me compete a mí, yo con Marcela no tengo comunicación alguna y la respeté porque fue la pareja de mi hermano durante siete años", comenzó diciendo Stefanía Agudelo.

"Los primeros días tenía mucho dolor, mucha rabia y estaba buscando culpables, pero ya nada me va a devolver a mi hermano porque no lo voy a volver a ver. Lo que yo le pido a las autoridades mexicanas es que nos ayuden a esclarecer esto porque él no merecía morir de esa manera tan fuerte y con sevicia. No lo acepto", complementó.

¿Por qué B-King estaba en México?

B-King asistió a México para estar presente en un evento musical que se realizó el 14 de septiembre y en el que cantó cuatro canciones.

Además, al parecer, tenía intenciones de cantar en Sonora, pero el 16 de septiembre desapareció tras salir de un gimnasio situado en Polanco.