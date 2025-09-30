CANAL RCN
Colombia

Hermana de B-King no se guardó nada y habló sobre Marcela Reyes: esto dijo

En una entrevista con 'Siéntese quien pueda', la hermana de B-King emitió una opinión sobre la expareja del cantante. Estos son los detalles.

Foto: @stefania_agudeloo y @marcelareyes en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
12:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bayron Sánchez, el cantante colombiano conocido como B-King, fue encontrado sin vida en México.

El artista desapareció junto a Regio Clown, el DJ colombiano, en la tarde del 16 de septiembre de 2025. Y, tras siete días de búsqueda e investigación, la Fiscalía de Ciudad de México, mediante un comunicado, informó que los cuerpos fueron hallados al lado de una carretera.

Marcela Reyes reveló un conmovedor audio tras la muerte de B-King: estos son los detalles
RELACIONADO

Marcela Reyes reveló un conmovedor audio tras la muerte de B-King: estos son los detalles

Luego de ese trágico desenlace, una gran cantidad de personas emitieron una gran cantidad de comentarios en contra de Marcela Reyes, la expareja de B-King, e, incluso, ella denunció amenazas.

En consecuencia, en una entrevista con 'Siéntese quien pueda', el programa mexicano, Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, fue consultada acerca de lo que piensa de Marcela Reyes y respondió. ¿Qué dijo?

Esto fue lo que dijo Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, acerca de Marcela Reyes

En un diálogo a corazón abierto con Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, el periodista mexicano Alex Rodríguez le preguntó por los señalamientos contra Marcela Reyes y ella indicó que no está de acuerdo.

"Ninguna persona merece tanto 'hate' y la verdad eso hay que dejárselo a las autoridades. Eso no me compete a mí, yo con Marcela no tengo comunicación alguna y la respeté porque fue la pareja de mi hermano durante siete años", comenzó diciendo Stefanía Agudelo.

"Los primeros días tenía mucho dolor, mucha rabia y estaba buscando culpables, pero ya nada me va a devolver a mi hermano porque no lo voy a volver a ver. Lo que yo le pido a las autoridades mexicanas es que nos ayuden a esclarecer esto porque él no merecía morir de esa manera tan fuerte y con sevicia. No lo acepto", complementó.

¿Por qué B-King estaba en México?

B-King asistió a México para estar presente en un evento musical que se realizó el 14 de septiembre y en el que cantó cuatro canciones.

Marcela Reyes tomó radical decisión con sus redes sociales tras muerte de B-King
RELACIONADO

Marcela Reyes tomó radical decisión con sus redes sociales tras muerte de B-King

Además, al parecer, tenía intenciones de cantar en Sonora, pero el 16 de septiembre desapareció tras salir de un gimnasio situado en Polanco.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santander

Joven murió ahogado en pozo prohibido del reconocido "Caño Cristales santandereano": esto se sabe

Luis Andrés Colmenares

Duro mensaje de la familia de Luis Andrés Colmenares: “Víctima de un entorno hostil”

Cárceles en Colombia

Video revela fiesta de amor y amistad con licor y música dentro de la cárcel El Bosque en Barranquilla

Otras Noticias

Luis Díaz

¿Dónde y a qué hora ver a Luis Díaz con el Bayern Múnich en Champions este martes?

Luis Díaz tendrá acción este martes en la Champions League con el Bayern Múnich. Prográmese para el juego.

Emprendimiento

Silver Summit 2025 en Bogotá: Colombia lidera la transformación demográfica y la economía plateada

Colombia se prepara para afrontar uno de los cambios más profundos de su historia: el envejecimiento poblacional. Con un 14% de personas mayores de 60 años y una proyección que duplicará esta cifra hacia 2050, el país busca transformar este reto en oportunidad

Estados Unidos

Mujer perdió sus brazos y piernas tras ser víctima de brutal ataque un pitbull en EE. UU.

Aida Victoria Merlano

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá