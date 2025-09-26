Marcela Reyes tomó radical decisión con sus redes sociales tras muerte de B-King

La reconocida DJ y empresaria Marcela Reyes anunció que se alejará temporalmente de sus redes sociales tras la muerte del cantante urbano B-King (Bayron Sánchez), su expareja sentimental y padre de su hijo.

El artista fue hallado sin vida el 17 de septiembre de 2025 en Cocotitlán, Estado de México, junto al DJ Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, luego de varios días desaparecidos en Ciudad de México.

La noticia sacudió a la industria musical y a los seguidores de Reyes, quien a través de sus historias en Instagram —donde reúne más de tres millones de seguidores— confirmó que tomó la decisión por motivos de bienestar personal y familiar.

Marcela Reyes explicó decisión con sus redes sociales

En medio del dolor y la presión mediática que ha enfrentado en los últimos días, Reyes manifestó que no se siente en condiciones de seguir con su presencia habitual en redes sociales.

“He decidido mantenerme un poco alejada de mi cuenta personal para cuidar no solo mi bienestar, sino también el de mi hijo”, expresó la DJ en un mensaje que rápidamente se viralizó.

La artista aseguró que su prioridad es blindar a su familia de los comentarios y acusaciones que han surgido tras el fallecimiento de B-King, los cuales, según admitió, la han desestabilizado emocionalmente.

Sus negocios seguirán activos en redes

Pese a su retiro personal de las plataformas, Marcela Reyes aclaró que los perfiles de sus proyectos empresariales continuarán funcionando con normalidad.

“Quiero que sepan que mis empresas y las familias que dependen de ellas siguen siendo una prioridad”, puntualizó.

De esta forma, sus seguidores podrán seguir encontrando contenido en las cuentas de su boutique, su programa de pérdida de peso, su línea de productos capilares y la marca de granizados que lidera.

En su publicación en la cuenta de Instagram, puso los perfiles donde se mantendrá activa, mientras se aparta de su cuenta principal.