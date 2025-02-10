CANAL RCN
Colombia

Mamá de B-King rompió el silencio sobre Angie Miller, la actriz que estuvo con él en México: esto dijo

¿B-King conocía desde antes a Angie Miller? ¿Cuál era su verdadero vínculo? Esto dijo la mamá de B-King en un reconocido pódcast.

Foto: @bkingoficial y @soyangiemilleroficial_ en Instagram.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
07:20 a. m.
Tras la trágica muerte de Bayron Sánchez, el cantante colombiano conocido como B-King en la industria musical, Adriana Salazar, su mamá, le concedió una entrevista al pódcast 'Más allá del silencio' y reveló detalles inéditos acerca de su presencia en México.

Además, aclaró el vínculo que su hijo tenía con Angie Miller, la actriz para adultos que estuvo con él antes de su desaparición y fue detenida para comparecer ante la justicia.

Desgarrador relato de la mamá de B-King sobre su muerte en México: "Me lo entregaron en una bolsa"
¿Qué fue exactamente lo que dijo la mamá de B-King? ¿Qué pensó tras la detención de Angie Miller? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Adriana Salazar, la mamá de B-King, aseguró que su hijo no se conocía antes con Angie Miller, la actriz que estuvo con él en México

La mamá de B-King, que fue la persona que tuvo que reconocer su cuerpo ante las autoridades mexicanas y lo identificó por dos tatuajes en su pecho y uno más en su pierna, explicó que Regio Clown fue el que contrató a su hijo.

Además, reveló que a B-King le pagaron 1.500 dólares por su presentación en la Ciudad de México y que estando allá fue que le presentaron a Angie Miller, la actriz venezolana que estuvo detenida y, posteriormente, quedó en libertad.

"Yo lo que sé es que a él se la presentaron y la conoció allá, al igual que a Regio. Mi hijo no conocía a nadie, solo a su mánager", comenzó diciendo Adriana Salazar, la mamá de B-King.

"Se la presentaron, se hicieron como muy amigos y se 'encarretaron', pero mi hijo no la conocía. Creo que se la presentó Regio. Después me di cuenta de que Angie estaba como desaparecida y ahí quedé como 'uy, cómo así', pero luego nos dimos cuenta de que estaba detenida mientras que la interrogaban. Sin embargo, no supe qué más pasó", agregó la mamá de B-King.

La mamá de B-King también reveló que sintió un mal palpito cuando B-King le mostró quién lo había contratado

En la entrevista con 'Más allá del Silencio', Adriana Salazar, la madre de B-King, manifestó que su hijo le contó con mucha emoción que lo habían contratado para cantar en México.

¿B-King y Regio Clown estaban en malos pasos? El mejor amigo del DJ respondió
Tras esa noticia, ella lo felicitó, le preguntó que quién lo había contratado y B-King le mostró una foto de Regio Clown, pero ella sintió una sensación extraña.

"Era la primera vez que lo veía, pero sentí algo, como una corazonada, y no me gustó mucho. Pero no le quise decir nada para que no me dijera que le iba a 'salar' su viaje a México", puntualizó Adriana Salazar.

 

 

