Desgarrador relato de la mamá de B-King sobre su muerte en México: "Me lo entregaron en una bolsa"

Bayron Sánchez, conocido en la escena musical como B-King, viajó a México el 11 de septiembre con la ilusión de impulsar su carrera artística. Según contó su madre, Adriana Salazar, este viaje se dio tras la invitación de Regio Clown, un contacto que había surgido recientemente y que despertó ciertas dudas en la familia.

Durante sus primeros días en México, el cantante se comunicó constantemente con su madre, compartiendo fotos y videos de su llegada, su hotel y hasta de un gimnasio al que asistió. Sin embargo, la comunicación se interrumpió al día siguiente de una presentación musical el 15 de septiembre y nunca volvió a responder sus mensajes.

La desaparición y la angustia de la familia

Adriana recuerda que al no recibir noticias de su hijo, sintió un presentimiento doloroso. El mánager de B-King le informó que no lograban ubicarlo, lo que encendió todas las alarmas. La familia entró en contacto con entidades de búsqueda de desaparecidos en el Estado de México, iniciando una lucha desesperada por encontrarlo.

Viajó a México el viernes 19 para adelantar por su cuenta las búsquedas y allí le indicaron que la citaban a una cita para el lunes siguiente, donde debería hacer las labores correspondientes a la identificación del cuerpo, reconociéndolo por sus tatuajes en el pecho.

Posteriormente, viajaron a un municipio en el Estado de México en donde ya le hicieron la entrega del cuerpo. "Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado", relató Adriana en medio del dolor en diálogo con el pódcast 'Más Allá del Silencio' de Rafael Poveda.

Yo le pedía a mi Dios el día anterior que me permitiera irme de México con mi hijo, sea vivo a muerto... y así fue.

El manager de B-King y su tiempo de trabajo

Sobre Juan Camilo Gallego, manager de B-King y quien interpuso la denuncia ante la desaparición de ambos artistas, comentó que lo conoció en su llegada a México, pues el tiempo de trabajo con su hijo fue muy corto.

"Bayron llevaba con él tres meses nada más. Bayron me decía que ya tenía equipo de trabajo, él le estaba consiguiendo sus shows. No lo conocía", señaló.