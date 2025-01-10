¿B-King y Regio Clown estaban en malos pasos? El mejor amigo del DJ respondió

B-King y Regio Clown, los artistas colombianos, fueron hallados sin vida al lado de una carretera del Estado de México.

El hallazgo, según la Fiscalía, fue el 17 de septiembre de 2025, pero la familia de B-King realizó las labores de reconocimiento el 22 de septiembre.

Tanto el cantante como el DJ fueron encontrados con signos de violencia y, por lo tanto, las autoridades mexicanas están investigando lo sucedido como un crimen.

En medio de esa coyuntura, Rogelio Mastracci, el diseñador que era el mejor amigo de Regio Clown y también tenían una muy buena relación con B-King, realizó un 'live' en el que despidió a los dos artistas.

Y, sobre el final de la transmisión, leyó algunos comentarios y respondió si B-King y Regio Clown estaban en 'malos pasos'. ¿Qué dijo?

Esto fue lo que dijo el mejor amigo de Regio Clown acerca de que si él y B-King estaban en malos pasos en México

Apenas Rogelio Mastracci leyó la pregunta en su 'en vivo' de Instagram, no la esquivó, sino que respondió lo siguiente:

"Si estaban en malos pasos o no estaban en malos pasos, ese no es mi problema. Yo simplemente ya les conté la parte bonita que viví con ellos", afirmó Rogelio Mastracci, el diseñador.

"No busco culpables, ni nombres, ni personas, para eso está la Fiscalía", agregó también en el final de la transmisión que realizó en Instagram.

¿Qué más reveló el mejor amigo de Regio Clown sobre el caso del DJ y B-King?

En la última parte de su 'en vivo', Rogelio Mastracci también recibió una pregunta relacionada con cómo serán las honras fúnebres de Regio Clown y B-King.

Fue así como explicó que no se hará ningún tipo de velación ni entierro en México, sino que los dos artistas serán repatriados a Colombia para que sus familiares puedan darles el último adiós.