CANAL RCN
Colombia

¿B-King y Regio Clown estaban en malos pasos? El mejor amigo del DJ respondió

Rogelio Mastracci, el mejor amigo de Regio Clown, respondió la pregunta en medio de un en vivo. ¿Qué dijo?

Foto: @regioclownn, @bkingoficial y @rogeliomastracci7 en Instagram.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

B-King y Regio Clown, los artistas colombianos, fueron hallados sin vida al lado de una carretera del Estado de México.

El hallazgo, según la Fiscalía, fue el 17 de septiembre de 2025, pero la familia de B-King realizó las labores de reconocimiento el 22 de septiembre.

Enigmáticos y contundentes mensajes de hermana de B-King y mejor amigo de Regio tras detención de Angie Miller
RELACIONADO

Enigmáticos y contundentes mensajes de hermana de B-King y mejor amigo de Regio tras detención de Angie Miller

Tanto el cantante como el DJ fueron encontrados con signos de violencia y, por lo tanto, las autoridades mexicanas están investigando lo sucedido como un crimen.

En medio de esa coyuntura, Rogelio Mastracci, el diseñador que era el mejor amigo de Regio Clown y también tenían una muy buena relación con B-King, realizó un 'live' en el que despidió a los dos artistas.

Y, sobre el final de la transmisión, leyó algunos comentarios y respondió si B-King y Regio Clown estaban en 'malos pasos'. ¿Qué dijo?

Esto fue lo que dijo el mejor amigo de Regio Clown acerca de que si él y B-King estaban en malos pasos en México

Apenas Rogelio Mastracci leyó la pregunta en su 'en vivo' de Instagram, no la esquivó, sino que respondió lo siguiente:

"Si estaban en malos pasos o no estaban en malos pasos, ese no es mi problema. Yo simplemente ya les conté la parte bonita que viví con ellos", afirmó Rogelio Mastracci, el diseñador.

"No busco culpables, ni nombres, ni personas, para eso está la Fiscalía", agregó también en el final de la transmisión que realizó en Instagram.

¿Qué más reveló el mejor amigo de Regio Clown sobre el caso del DJ y B-King?

En la última parte de su 'en vivo', Rogelio Mastracci también recibió una pregunta relacionada con cómo serán las honras fúnebres de Regio Clown y B-King.

Se reportó presunto dueño del predio en el que encontraron el Mercedes al que se subieron B-King y Regio. ¿Qué dijo?
RELACIONADO

Se reportó presunto dueño del predio en el que encontraron el Mercedes al que se subieron B-King y Regio. ¿Qué dijo?

Fue así como explicó que no se hará ningún tipo de velación ni entierro en México, sino que los dos artistas serán repatriados a Colombia para que sus familiares puedan darles el último adiós.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Siguen la pista de alias El Holandés, presunto líder de mafias internacionales en el Parque Lleras de Medellín

Cundinamarca

¿Qué se sabe de los 37 afectados por fuga de gas cloro en Mosquera?

Bogotá

Así era el modelo de estafa que le generó millonarias pérdidas a más de 200 personas con falsas compras de carros

Otras Noticias

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida

Noticias RCN conoció un auto en el que el alto tribunal ordena depurar cuanto antes la cartera vencida.

Superintendencia Financiera

Compras con tarjeta de crédito darán 'respiro' al bolsillo de los colombianos: así será la tasa de usura en octubre

La Superfinanciera dio a conocer la tasa máxima que pueden cobrarle por compras con el plástico.

FC Barcelona

Barcelona vs. PSG: ¿dónde y a qué hora ver este miércoles la Champions League?

La casa de los famosos

Valentino Lázaro arremete contra Altafulla y revela detalles de la ruptura con Karina: “Deja de hacerte la víctima”

Artistas

Se reportó presunto dueño del predio en el que encontraron el Mercedes al que se subieron B-King y Regio. ¿Qué dijo?