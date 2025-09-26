CANAL RCN
Colombia

Enigmáticos y contundentes mensajes de hermana de B-King y mejor amigo de Regio tras detención de Angie Miller

Una vez se reveló que Angie Miller estuvo detenida el pasado 23 de septiembre, hubo pronunciamientos en redes sociales. Estos fueron:

Foto: @stefania_agudeloo, @soyangiemilleroficial y @rogeliomastracci7 en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
06:43 p. m.
Este viernes, cerca de las 2:00 de la tarde, se reveló una boleta del Registro Nacional de Detenciones de México contra Angie Miller, la actriz que estuvo con B-King y Regio Clown unos días antes de sus desapariciones y muertes.

De acuerdo con la información registrada, la actriz, que se llama Angélica Yetsey Torrini León, fue detenida por la Coordinación General del Combate Antisecuestro, el pasado 23 de septiembre, a las 8:15 de la noche.

RELACIONADO

Además, la detención se llevó a cabo en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz.

Sin embargo, en el Registro Nacional de Detenciones también se aclaró que, posteriormente, la actriz Angie Miller fue liberada y que su detención estuvo ligada a la investigación que está en curso por la muerte de B-King y Regio Clown.

En consecuencia, una vez salió a la luz esa información, el mejor amigo de Regio Clown y la hermana de B-King se pronunciaron en redes sociales. ¿Qué mensajes pusieron?

Este fue el mensaje de Stefania Agudelo, la hermana de B-King, una vez se reveló la detención de la actriz Angie Miller

Stefania Agudelo, la hermana de Bayron Sánchez, se pronunció en Threads, en la tarde de este viernes 26 de septiembre de 2025. Su mensaje fue el siguiente:

Para verdades el tiempo y para justicia Dios.

Asimismo, aseguró que "solo se muere quien se olvida".

¿Y cuál fue el mensaje de Rogelio Mastracci, el mejor amigo de Regio Clown?

Aparte de Stefania Agudelo, Rogelio Mastracci, el mejor amigo de Regio Clown, también emitió un mensaje en dos historias de Instagram.

"Se acabó el show, apareció Angie Miller. Pregúntele donde estaba y por qué", comenzó diciendo.

RELACIONADO

"Cuando les dejen de aplaudir a los payasos, el show acabará", concluyó.

Además, en días pasados, Rogelio Mastracci no solo emitió mensajes de condolencias por la muerte de Regio Clown, sino que también por la de B-King.

 

