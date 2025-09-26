Desgarrador: hermana de B-King abrió su corazón tras la muerte y reveló quién reconoció el cuerpo en México

Han pasado cinco días desde que se confirmó la muerte de B-King y Regio Clown, los artistas que se encontraban en México.

Ambos se dirigieron hacia un gimnasio ubicado en Polanco el 16 de septiembre de 2025, pero, después de que salieron, se perdió el rastro de ellos.

De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, sus cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre, pero hasta el 22 de septiembre fue que la familia de B-King realizó el reconocimiento.

Y, mientras que las investigaciones continúan avanzando, Stefania Agudelo, la hermana de B-King, le concedió una entrevista al programa 'Siéntese quien pueda', conducido por el periodista Alex Rodríguez, y reveló nuevos detalles.

Stefania Agudelo, la hermana de B-King, aseguró que ella no pudo reconocer el cuerpo

La hermana de B-King, en el diálogo con el periodista Alex Rodríguez, explicó que la Comisión de Búsqueda fue la entidad que las citó para el reconocimiento del cuerpo.

Además, dijo que su mamá fue la que tuvo que estar presente en ese proceso debido a que ella, en medio de su dolor, no pudo.

"Mi mamá lo reconoció, yo no fui capaz. Fue a través de los tatuajes", declaró Stefania Agudelo en el programa 'Siéntese quien pueda'.

"Tenía mucho dolor, mucha rabia y yo estaba buscando culpables porque a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza en ese momento. Mi hermano no merecía morir así, no lo acepto de verdad", complementó.

¿Cuál fue el primer mensaje de Stefania Agudelo, la hermana de B-King, tras su muerte en México?

Tras el reconocimiento de los cuerpos y el comunicado de la Fiscalía, Stefania Agudelo escribió un devastador mensaje en la red social Threads.

"Mi bebé, te amaré siempre".

Además, en las últimas horas, Stefania Agudelo aseguró que no se muere una persona que nunca se olvida.