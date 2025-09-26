ÚLTIMA HORA: Angie Miller, la actriz que estuvo con B-King en México y sería su novia, fue detenida

El caso de la muerte de B-King y Regio Clown en México sigue dando giros inesperados.

El pasado 25 de septiembre de 2025, se conoció un cartel que emitió la Fiscalía de la Ciudad de México para buscar a Angie Miller, la actriz que estuvo compartiendo con B-King y, al parecer, era su actual pareja.

De acuerdo a lo que se reveló, había sido vista por última vez en Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez, durante el 23 de septiembre de 2025.

Además, según el periodista mexicano Alex Rodríguez, salió a las 7:00 de la noche en su casa, dejó a su hija de dos años junto a la nana y, desde ese entonces, no volvió a contactarse.

Sin embargo, este 26 de septiembre de 2025, se reveló que Angie Miller, la actriz que en realidad se llama Angélica Yetsey Torrini León, fue detenida, pero que el estatus actual es de "liberada".

Esto se sabe de la detención de Angie Miller, la actriz que estuvo con B-King y Regio Clown en México

Según la boleta que emitió el Registro Nacional de Detenciones de México, Angélica Yetsey Torrini, conocida como Angie Miller, quedó bajo la disposición de la Coordinación Nacional Antisecuestro el pasado martes 23 de septiembre, a las 8:15 de la noche (hora local).

Además, en el documento también se detalló que la detención se llevó a cabo en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz.

No obstante, el medio Milenio, uno de los más reconocidos de México, precisó que, actualmente, en esa misma boleta emitida por el Registro Nacional de Detenciones, el estatus es de 'persona liberada'.

Por lo tanto, presuntamente, su vinculación al caso podría deberse a que estuvo compartiendo con los artistas colombianos antes de la desaparición y se hace esencial que rinda indagatoria.

Sin embargo, resta esperar que la justicia mexicana revele detalles nuevos acerca de su detención y su situación legal actual.

¿Qué fue lo último que Angie Miller dijo tras la muerte de B-King y Regio Clown?

Luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la muerte de B-King y Regio Clown, Angie Miller se mostró devastada en las redes sociales.

"El dolor de su pérdida nos deja fatal a todos los seres que lo queríamos. No sabemos qué pasó en realidad, pero respétenos que el dolor que sentimos es grande", fue su último mensaje relacionado con lo ocurrido.

En desarrollo...