Se conoció cómo fueron los últimos momentos de vida de Baby Demoni, la influencer amiga de Yina Calderón que murió

Baby Demoni, la influencer que era muy conocida en TikTok y tenía una relación muy cercana con Yina Calderón y sus hermanas, murió el pasado 15 de octubre de 2025.

Según afirmó Samor One, la pareja de Baby Demoni, ellos tuvieron una discusión, él salió a tomar aire y recibió un mensaje alarmante de la creadora de contenido.

Por lo tanto, de acuerdo con su relato, se dirigió de inmediato a donde ella, encontró que se estaba haciendo daño y la trasladó de inmediato a una entidad hospitalaria.

Es así como, con ese testimonio y el de más testigos, las autoridades están tratando de esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió.

Y, mientras la investigación avanza, Claudia Calderón, una de las hermanas de Yina Calderón, contó que estuvo al lado de Baby Demoni durante sus últimos días y reveló cómo fueron.

Esto se conoció de los últimos momentos de vida de Baby Demoni, la reconocida influencer amiga de Yina Calderón

Claudia Calderón contó que Baby Demoni se realizó una liposucción y un aumento de busto y que ella la acompañó a lo largo de esos procedimientos y estuvo pendiente de su recuperación.

"Estuve con ella en la cirugía, después nos subimos al carro, le di su jugo y ahí estaba la niña (su hija) y su pareja. Entonces la dejamos en su casa y ya en la noche le escribí que cómo se encontraba y me dijo que bien y que ya había encargado otra faja que se tenía que poner", comenzó contando Claudia Calderón.

"No me contó nada, no me dijo nada y por el amigo fue que me enteré de que se había puesto a pelear con la pareja. No sé cómo fueron los hechos, no quiero indagar más, sino que sea la ley la que investigue qué fue lo que pasó. Me quedo con que estuve con ella en estos últimos días de la cirugía, pero también con la tristeza de que quedó una niña de seis años. Ella siempre fue muy guerrera, tenía una energía muy bonita y hay un Dios que todo lo ve", añadió la hermana de Yina Calderón.

En ese sentido, teniendo en cuenta ese relato, se conoció que Baby Demoni se realizó las cirugías que soñaba durante los últimos días y que estuvo atenta de los masajes y las recomendaciones necesarias para su recuperación.

Este fue el mensaje de la hermana de Baby Demoni tras su muerte

Valentina Esquin, la hermana de Baby Demoni, le ha dedicado sentidos mensajes a la creadora de contenido tras su muerte.

"Siempre un solo corazón, mi Yaya, te amaré toda la vida. Fuiste mi mamá, mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente y solo tú y yo sabemos todo lo que pasamos juntas", escribió en Facebook.

Además, posteriormente, compartió una foto de cuando ella y Baby Demoni estaban pequeñas y añadió lo siguiente: