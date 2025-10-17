"Se escucharon un montón de gritos": se reveló la última llamada que tuvo Baby Demoni antes de su muerte

Alejandra Esquin, la reconocida influencer colombiana que se llamaba Baby Demoni en el entorno digital y tenía más de un millón de seguidores en TikTok, falleció el pasado 15 de octubre de 2025.

Yina Calderón, a través de un video en Instagram, reveló la noticia y dijo que el deceso se presentó en extrañas circunstancias.

Mientras tanto, Samor One, el cantante que era el novio de Baby Demoni desde hace cinco años, se pronunció en TikTok y aseguró que la influencer se hizo daño tras una discusión que tuvieron y que él tuvo que llevarla a urgencias.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, Baby Demoni no pudo recuperarse y se quedó sin signos vitales en la entidad hospitalaria.

Tras ese trágico desenlace, el mejor amigo de Baby Demoni, que en redes sociales es conocido como 'La fresa más nea', grabó un video en TikTok y reveló que él estaba hablando con ella unos instantes antes de lo ocurrido.

¿Qué alcanzó a escuchar? ¿Qué fue lo que le dijo Baby Demoni antes de colgar? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue la última llamada de Baby Demoni, la reconocida influencer amiga de Yina Calderón, antes de morir

"Estábamos hablando, ella estaba peleando con Samor, colgamos y me siguió enviando audios llorando y diciéndome que no sabía qué hacer. Llamé a la hermana, le dije que estaba muy mal y que podía atentar contra su vida", comenzó diciendo el mejor amigo de Baby Demoni.

"A la media hora me llamó una vecina y me dijo que la encontraron no sé cómo, que se escucharon un montón de gritos, que estaban discutiendo y que vieron que tenía sangre. La razón por la que pelearon fue porque, supuestamente, Baby Demoni y yo teníamos una relación a escondidas, lo que es totalmente falso", complementó el creador de contenido conocido como 'La fresa más nea'.

¿Cómo serán las exequias de Baby Demoni?

El mejor amigo de Baby Demoni, en otro video publicado en TikTok, aseguró que habrá unas exequias privadas y que a ellas asistirán los familiares y el círculo más cercano de la influencer.

Además, también expuso que se llevarán a cabo otras exequias que serán públicas, pero aún no ha confirmado la hora, la fecha ni el lugar.