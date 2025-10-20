CANAL RCN
Colombia

El último deseo de Baby Demoni que le cumplieron en su funeral: desgarrador video

ChatGPT dijo: Entre lágrimas y mariachis, familiares y amigos despidieron a ‘Baby Demoni’ en el Cementerio Central de Bogotá.

Baby Demoni
Foto Instagram @baby_demoni_

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
01:00 p. m.
Bogotá despidió este fin de semana a María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, la influencer que falleció el pasado 15 de octubre en circunstancias que aún son materia de investigación.

La joven, recordada por su carisma y su estilo único, fue despedida entre lágrimas, mariachis y un homenaje lleno de sentimiento, donde sus seres queridos cumplieron su último deseo.

El emotivo adiós a ‘Baby Demoni’

Las exequias se realizaron el domingo 20 de octubre en el Cementerio Central de Bogotá, hasta donde llegaron amigos, familiares, creadores de contenido y seguidores para darle el último adiós.

Decenas de personas acompañaron el coche fúnebre al ritmo de mariachis, interpretando “El Hijo del Pueblo” de Vicente Fernández, la canción que la propia María Alejandra pidió que sonara en su funeral.

Días antes de su muerte, un video publicado por las creadoras de contenido conocidas como ‘Las Gemelas Martínez’ reveló ese momento. En él, ‘Baby Demoni’ respondía a una pregunta sobre qué canción quería para su despedida y, con una sonrisa, dijo: “El Hijo del Pueblo de Vicente Fernández”.

 

Investigación y dolor en redes sociales

El fallecimiento de la influencer generó conmoción en redes, luego de que Yina Calderón y su hermana publicaran mensajes responsabilizando a la pareja de la joven, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

Por ahora, la Policía y la Fiscalía investigan las causas del deceso, mientras sus seguidores le rinden homenaje con mensajes y videos en TikTok e Instagram.

“No tengo dinero, tengo mucho corazón”, se escuchó entre aplausos durante el sepelio, cerrando un adiós tan doloroso como simbólico para quienes admiraban a la creadora de contenido.

