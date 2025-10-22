El desgarrador mensaje que la hija de Baby Demoni le dijo al mejor amigo de la influencer en las honras fúnebres

Alejandra Esquin, la joven influencer que era amiga de Yina Calderón, murió el pasado 15 de octubre.

Baby Demoni, como se le conocía en las redes sociales, llegó a una entidad hospitalaria en un grave estado de salud. Esto, después de que Samor One, su pareja desde hace cinco años, la trasladó de urgencia.

Según el relato del cantante, ellos tuvieron una discusión fuerte, él salió a tomar aire y ella le envió un mensaje alarmante.

Por lo tanto, él se dirigió de inmediato a donde se encontraba Baby Demoni y habría encontrado que ella se estaba haciendo daño.

Sin embargo, estos hechos aún son materia de investigación y las autoridades están recopilando toda la información que necesitan para esclarecer lo ocurrido.

Tras el inesperado deceso de Baby Demoni, las honras fúnebres fueron el 20 de octubre de 2025 y Robin Alexis Parra Gamboa, que era el mejor amigo de la creadora de contenido y en redes sociales es conocido como 'La fresa más nea', estuvo presente.

En consecuencia, luego de ese último adiós, decidió hablar en el pódcast 'Más Allá del Silencio' y reveló un desgarrador mensaje que le dijo la hija de Baby Demoni.

Este fue el desgarrador mensaje que la hija de Baby Demoni le dijo a 'La fresa más nea', su mejor amigo, en las honras fúnebres

En la entrevista con 'Más Allá del Silencio', el mejor amigo de Baby Demoni contó que se encontró con la niña en la entrada de la iglesia y que ella hizo un comentario que le rompió el alma cuando se saludaron.

"Nos encontramos en la entrada de la iglesia y me dijo: 'hola, fresa', y yo le dije 'hola, chóquelas'. Entonces chocamos las manos y se fue girando diciendo 'no tengo papá y ahora ya no tengo mamá'", comenzó diciendo Robin Alexis Parra.

"Ahí suspiró y se terminó de girar", añadió el creador de contenido conocido como 'La fresa más nea'.

¿Por qué estaban peleando Baby Demoni y Samor One?

En el diálogo con el pódcast 'Más Allá del Silencio', el mejor amigo de Baby Demoni también reveló que la influencer estaba peleando con Samor One porque a él le habían dicho que ellos se estaban encontrando a escondidas y que, incluso, habrían tenido intimidad.

Sin embargo, Robin Alexis Parra se defendió diciendo que eso nunca fue así y que él siempre vio a Baby Demoni como a su amiga más incondicional.