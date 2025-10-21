CANAL RCN
Colombia

Mejor amigo de Baby Demoni reveló escalofriante audio antes de su muerte: "Dice que usted y yo nos comíamos"

'La fresa más nea', conocido como el mejor amigo de la influencer Baby Demoni, dio nuevas pistas sobre lo sucedido horas previas a la trágica noticia.

Baby Demoni La Fresa más nea
FOTO: @lafresamasnea - IG

octubre 21 de 2025
10:16 p. m.
Se siguen conociendo nuevos detalles sobre lo sucedido con la influencer conocida en redes sociales como Baby Demoni, quien falleció en extrañas circunstancias el pasado 15 de octubre en un centro asistencial, luego de que su pareja sentimental la llevara a urgencias.

'La fresa más nea', otro creador de contenido y quien era reconocido por ser el mejor amigo de la fallecida influencer, habló con Rafael Poveda en el pódcast 'Más Allá del Silencio', donde reveló un escalofriante audio correspondiente a la difícil situación que se vivía en el hogar de Baby Demoni y Miguel López, 'Samor One'.

El angustiante audio de Baby Demoni antes de fallecer

'La fresa más nea' comentó que habló con su amiga por medio de una llamada, en donde ella le expresó su preocupación por un reclamo que le hizo su pareja sentimental. Aseguró que 'Samor One' estaba diciendo que entre ellos existía una relación amorosa.

"Le mandaron unos audios diciendo que usted y yo nos comíamos, que nos encerrábamos juntos, que el día de Pirlo estábamos los dos por allá haciendo quién sabe qué", se escucha la voz de Baby Demoni en medio del llanto.

El reclamo a 'Samor One'

En medio de la conversación, el influencer indicó que le escribió a López para intentar calmar la situación y darle a entender que con su pareja solamente existía una relación de amistad. "Cagada que usted piense esas cosas, pero pues usted decide a quien creerle".

Además, publicó reveló un audio de la respuesta que le envió 'Samor' al respecto. "Muy enfermo de mi parte pensar eso, ¿no? No lo digo yo, lo dice la niña, pero tranquilo que hay pruebas, por eso no se preocupe", dijo en el audio.

Finalmente, añadió que le intentó avisar a la hermana de la víctima, pero horas más tarde, recibió la llamada de una vecina, quien le informó que al parecer "se había colgado".

