Yina Calderón volvió a romper el silencio sobre el caso de Baby Demoni: ¿reveló nuevos detalles?

La muerte de Alejandra Esquin, la influencer que en redes sociales era conocida como Baby Demoni, sigue siendo materia de investigación.

Esta creadora de contenido, que era amiga de Yina Calderón, llegó en graves condiciones a un centro hospitalario durante el 14 de octubre de 2025.

Según reveló su mejor amigo, Baby Demoni tuvo dos paros cardiorrespiratorios antes de llegar al hospital y su cerebro duró aproximadamente 30 minutos sin oxígeno.

Además, el 15 de octubre tuvo otro paro cardiorrespiratorio y, de acuerdo con lo que ha expresado su mejor amigo, Alejandra Esquin falleció a los 10 minutos.

Samor One, la pareja de Baby Demoni, que fue la persona que la llevó al hospital, aseguró en su cuenta de TikTok que ellos tuvieron una fuerte discusión el 14 de octubre por una presunta infidelidad.

Además, contó que él salió de la casa en medio de la pelea, que recibió un mensaje alarmante de Alejandra Esquin y que se devolvió de inmediato y encontró que ella se estaba haciendo daño.

Por lo tanto, las autoridades se encuentran analizando esa versión y, a la vez, recopilando más pruebas adicionales para esclarecer lo ocurrido.

En medio de esa coyuntura, Samor One, el novio de Baby Demoni, ha indicado que tiene pruebas para sustentar su relato y ha arremetido contra influencer como Yina Calderón dando a entender que, según su punto de vista, han querido hablar del tema por 'likes'.

Por eso, tras escuchar esas declaraciones, Yina Calderón volvió a romper el silencio. ¿Qué fue lo nuevo que dijo acerca del caso de Baby Demoni?

Yina Calderón volvió a hablar de la muerte de Baby Demoni, su amiga influencer: ¿qué dijo?

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Yina Calderón, indicó que vio la última entrevista de Samor One y afirmó que ella no necesita 'vistas' y que, incluso, ha evitado hablar del caso por respeto a la familia de Baby Demoni.

"Yo vi la entrevista porque Alejandra era una excelente persona, una gran hija y un ser humano increíble. De hecho, yo le ofrecí uno de mis apartamentos que estaba arrendando para que ella se fuera con su bebé. En cuanto a lo que dijo este señor, yo no necesito pegarme absolutamente de nada y he dejado de hablar porque siento que no es mi caso y, además, por respeto a su familia no lo hago", comenzó asegurando Yina Calderón.

"Yo no necesito de eso y, segundo, espero que la Fiscalía no se quede con eso, que el caso no quede impune y salga a flote la verdad de lo que pasó con ella porque estoy segura de que no se desvivió sola", agregó.

Este fue el mensaje con el que la hermana de Baby Demoni le dio el último adiós

Valentina Esquin, la hermana de Baby Demoni, se pronunció en redes sociales tras la muerte y escribió un desgarrador mensaje.

"Un besito hasta el cielo, ojalá te llegue. Te extrañaré siempre, mi vida, me dejaste solita", fueron sus palabras.