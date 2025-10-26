Novio de Baby Demoni revela nuevos detalles de la última conversación que tuvo con ella antes de su muerte

Muchas reacciones se ha conocido alrededor de la muerte de la influencer colombiana Alejandra Esquín, más conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’. Desde el pasado 15 de octubre, fecha en la que se conoció su deceso, muchas hipótesis han salido a la luz pero no se ha logrado esclarecer las causas.

Desde las partes allegadas a la influencer se han conocido varias versiones. Una de las personas que ha sido señalada en redes sociales ha sido la pareja de Demoni, hombre que se identifica en redes sociales como Samor One.

En una charla reciente que tuvo con otro influenciador en redes sociales, la pareja de la creadora de contenido aseguró que por parte de él nunca hubo un maltrato y contó cómo era su relación y los últimos momentos que vivió con ella.

Novio de Baby Demoni contó nuevos detalles sobre la muerte de Demoni

En esta charla, que fue publicada en las últimas horas en la red social de Tik Tok, Samor aseguró que durante el tiempo desde que se conoció la muerte de la mujer se hizo " un poco más fuerte para salir y aclararles a todos ustedes qué fue lo que pasó”.

"Hoy, que soy un poco más fuerte, vengo a desmentir a esas personas y a hablar de lo que realmente pasó”, y agregó.

En esta conversación, Samor reveló las causas reales de la discusión que tuvo con Alejandra el día de su muerte, asegurando que él no tuvo nada que ver.

“Yo me enteré de una infidelidad de Baby hacia mí, y como uno siempre es el último en enterarse, mucha gente me lo decía, pero yo no quería ver las señales”, indicó.

Samor aseguró que su hija terminó revelando una cruda realidad, y fue una supuesta infidelidad de ella. “Mi hija me dijo: ‘Papá, la Fresa y mi mamá te engañan’. Yo quedé confundido y le pregunté: ‘Hija, ¿me estás diciendo la verdad?’. Ella me respondió: ‘La Fresa y mi mamá te engañan’. Como pude, en ese momentico la seguí indagando, le seguí preguntando. En ese instante llegó Alejandra y la conversación quedó hasta ahí”.

Foto: @baby_demoni_ en Instagram.

En la entrevista, este hombre reveló que él le hizo el reclamo a Demoni. “Yo la senté y le dije que si me iba a ver la cara de bobo, que si pensó que nunca me iba a enterar, que la única persona que ve todo fue la que me contó. En ese momento ella me lo negaba y le pregunté por todo (…)”.

Samor reveló la última conversación que tuvo con Baby Demoni por WhatsApp

Finalmente, en otro de los clips de esta entrevista, el creador de contenido también reveló cómo fue la última conversación que tuvo con Alejandra vía WhatsApp y mostró un audio en la que la influencer le pedía perdón.

“El último mensaje que me escribió fue: ‘Yo nunca le hice nada. Perdón por todo, por favor, cuide a mi hija”, manifestó.