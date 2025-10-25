CANAL RCN
Impactante giro en el caso de Baby Demoni: surge prueba que podría cambiarlo todo

Se conocen sorprendentes detalles sobre el fallecimiento de Baby Demoni, ¿cuáles son?

Baby Demoni
FOTO: Baby Demoni - Facebook

octubre 25 de 2025
04:51 p. m.
El fallecimiento de Baby Demoni ha generado varios interrogantes y recientemente, Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, comentó como vivió esa perdida.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la muerte de Baby Demoni?

Durante una entrevista en el podcast 'Conduta delictiva', Juliana Calderón confesó cómo vivió la muerte de la creadora de contenido, desde su perspectiva como amiga y abogada.

En su discurso, reveló que en la casa de la influenciadora había una cámara de seguridad que probablemente habría registrado todo lo ocurrido. Sin embargo, esta cámara estaría conectada con el celular de Samor One, expareja de Baby Demoni.

"La hermana me comenta que ellos tenían una cámara en su apartamento. Entonces, bueno, si presuntamente fue un suicidio, ahí está la cámara que va a mostrar todo lo que pasó ese día. Una cámara que, según su hermana, está conectada al celular de su expareja", destacó Juliana Calderón.

Estas fueron las declaraciones de Juliana Calderón tras la muerte de Baby Demoni

Juliana Calderón confesó que antes de que el dispositivo fuera incautado por el CTI como objeto de investigación, alcanzó a pasarle algunos archivos a su celular para tener los elementos probatorios si se iba a llevar el caso de ellos.

En ese momento, la hermana le mostró varias fotos y videos en los que se escucha la voz del novio con un tono agresivo. Asimismo, Calderón reveló que en la escena del crimen había rastros de sangre en el televisor y en gran parte del entorno.

"Uno dice, si fue un suicidio, ¿por qué había tanta cosa en ese apartamento?", aseguró Juliana.

También reveló que se trató de un fuerte enfrentamiento y que, al ver a su pareja en ese estado, nadie la habría dejado sola. Por el momento, no se han revelado más detalles de investigación sobre la muerte de Baby Demoni.

