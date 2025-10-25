¿Es posible la hipótesis de que Baby Demoni haya atentado contra su vida? Su cirujano rompió el silencio y reveló esto

Alejandra Esquin, la influencer que en redes sociales era conocida como Baby Demoni y tenía una gran acogida en TikTok, murió el pasado 15 de octubre.

La amiga de Yina Calderón y de sus hermanas fue llevada a un hospital por Samor One, su pareja, durante el 14 de octubre, y llegó en un estado muy delicado.

Según reveló el mejor amigo de Baby Demoni, la influencer tuvo dos paros cardiorrespiratorios antes de llegar al centro hospitalario. Además, el 15 de octubre, diez minutos antes de su muerte, tuvo otro.

Samor One, el novio de Alejandra Esquin, aseguró en TikTok que ellos tuvieron una fuerte discusión y que él salió 15 minutos a tomar aire. Sin embargo, de acuerdo con su relato, recibió un mensaje alarmante de Baby Demoni y corrió de inmediato hacia donde ella para ver qué estaba ocurriendo.

De esa manera, según dijo en TikTok, la encontró haciéndose daño y la trasladó de inmediato a un centro hospitalario de primer nivel.

Teniendo en cuenta esa teoría, un medio digital entrevistó a Ricardo Urazan, el cirujano que cinco días antes operó el busto, el abdomen y los glúteos de Baby Demoni, y le preguntó si, desde su punto de vista, eso habría podido ocurrir. ¿Qué dijo?

Ricardo Urazan, el cirujano de Baby Demoni, aseguró que considera muy difícil que Baby Demoni haya podido colgar un lazo

El cirujano Ricardo Urazan, que es de la confianza de la familia de Yina Calderón y operó con éxito a Baby Demoni, manifestó que ve muy complejo que la influencer haya podido levantar tanto sus brazos tras cinco días de las cirugías.

"Es muy difícil, yo no lo creo posible porque la prótesis se coloca detrás del músculo, del pectoral, entonces uno lo rompe, la acomoda y sutura", comenzó diciendo el cirujano Ricardo Urazan.

"Le queda muy difícil levantar los brazos y, mínimo, esto es así por unos quince días. Desde mi opinión científica es muy complicado que ella hubiera podido levantarlos para coger un lazo y apretarse. No veo cómo es posible, no sé si ella era tan fuerte y lo pudo haber hecho, pero no creo porque el dolor no la hubiera dejado", complementó.

¿Por qué Baby Demoni y su novio Samor One discutieron? Esto dijo su mejor amigo

El mejor amigo de Baby Demoni, que en redes sociales se conoce como 'La fresa más nea', aseguró en el pódcast 'Más Allá del Silencio' que a Samor One le dijeron que él estaba teniendo intimidad con la influencer.

No obstante, el también creador de contenido aseguró que eso nunca fue así y que siempre vio a Baby Demoni como a su amiga más incondicional.