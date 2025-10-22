Salieron a la luz las causas médicas por las que murió Baby Demoni, la influencer amiga de Yina Calderón

Baby Demoni, la influencer que se llamaba Alejandra Esquin y tenía 28 años, murió el pasado 15 de octubre de 2025.

La creadora de contenido, que era mamá de una niña de 6 años, llegó a un hospital de Bogotá en muy malas condiciones de salud y Samor One, su pareja, afirmó que ella se había hecho daño.

No obstante, la familia de Baby Demoni le ha pedido a las autoridades que investiguen a fondo lo sucedido para que se esclarezca qué pasó con exactitud y por qué la influencer llegó en esas condiciones a la entidad hospitalaria.

Alejandra Esquin fue llevada al hospital el 14 de octubre y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció el 15 de octubre.

Tras esa trágica coyuntura, su mejor amigo, que en las redes sociales es conocido como 'La fresa más nea', habló con el pódcast 'Más Allá del Silencio' y reveló cuáles fueron las causas médicas por las que Baby Demoni murió.

Estas son las causas médicas por las que murió Baby Demoni, según su mejor amigo

En la entrevista con 'Más Allá del Silencio', el mejor amigo de Baby Demoni explicó que la creadora de contenido llegó al hospital tras haber sufrido dos paros cardiorrespiratorios.

Asimismo, afirmó que cuando Baby Demoni ya estaba en la entidad hospitalaria, los especialistas encontraron que su cerebro duró aproximadamente 30 minutos sin recibir oxígeno.

"Al otro día (15 de octubre), la hermana me dice 'por favor rece mucho por mi hermana porque le acaba de dar otro paro'. Después, a los 10 minutos, ella me hace una llamada llorando y me avisa que Baby falleció", agregó Robin Alexis Parra Gamboa, conocido como 'La fresa más nea' en el entorno digital.

¿Cómo fueron los últimos días de Baby Demoni antes de su muerte?

Tan solo cinco días antes de su deceso, Baby Demoni se había realizado unas cirugías estéticas en su busto, sus glúteos y su abdomen.

Claudia Calderón, la hermana de Yina Calderón, acompañó a Baby Demoni mientras que le realizaron los procedimientos y estuvo muy pendiente de su recuperación.

Además, el 14 de octubre de 2025, Robin Alexis Parra le escribió a Baby Demoni para saber cómo le había ido en uno de sus controles y se enteró de que ella estaba teniendo una fuerte discusión con Samor One, su pareja.

Es así como Samor One ha indicado que salió unos minutos a tomar aire en medio de la pelea, que recibió un mensaje alarmante de la creadora de contenido y que al regresar a la casa la encontró haciéndose daño.

Sin embargo, todas esas versiones todavía son materia de investigación.