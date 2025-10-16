CANAL RCN
Colombia

Novio de Baby Demoni rompió el silencio tras la extraña muerte de la influencer: estaban juntos

La pareja de Baby Demoni contó su versión de lo que ocurrió antes de que se confirmara la muerte de la influencer en un hospital.

Foto: @ba22rzoficial y @baby_demoni_ en Instagram.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
12:02 p. m.
Baby Demoni, la reconocida influencer amiga de Yina Calderón, falleció el pasado 15 de octubre de 2025, en horas de la tarde.

La creadora de contenido fue llevado a un hospital en un estado crítico y, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, se quedó sin signos vitales al poco tiempo.

Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, fue una de las primeras personas que confirmó el deceso y afirmó que Baby Demoni estaba con su novio cuando sucedió todo y que los hechos eran confusos.

Por lo tanto, Samor, la pareja de Baby Demoni, se pronunció casi que de inmediato a través de su cuenta de TikTok y contó su versión de lo ocurrido.

¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Samor, la pareja de Baby Demoni, contó por qué tuvo que llevar a la reconocida influencer al hospital

Luego del video publicado por Yina Calderón, Samor, la pareja de Baby Demoni, aseguró que se estaban contando las cosas como no eran y amplió detalles de la angustiante situación.

"Veo que hay personas que salieron a hablar diciendo mentiras e injurias cuando ellos no estuvieron ahí y no saben qué fue lo que pasó. Salen a decir que ella no se estaba haciendo daño y que no tiene heridas en el cuerpo, cuando yo fui la persona que la auxilié y la llevé a urgencias", comenzó afirmando Samor, el novio de Baby Demoni.

"Yo soy la pareja de Baby Demoni desde hace cinco años, ella y yo tenemos un hogar y el día de hoy (15 de octubre) se presentó una situación donde me enteré de un par de cosas, pero no voy a entrar en detalles. Yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión, estaba muy ofuscado y salí a tomar un poco de aire, pero a los 15 minutos ella me dejó un mensaje preocupante y tuve una corazonada y me devolví. La encontré en una situación donde ella se estaba haciendo daño y la auxilié con las personas del bloque en el que vivimos", agregó.

¿Qué más aseguró Samor, la pareja de Baby Demoni, la influencer que falleció?

Samor indicó que tiene pruebas de todo lo que contó, pero que por ahora no las revelará debido a que es consciente de que el caso puede llegar a instancias legales.

Además, le envió un mensaje de solidaridad a la familia e hizo énfasis en que se encontraba enfrentando una situación que nunca se imaginó vivir.

