CANAL RCN
Colombia Video

Bachilleres con sueldos de $28 millones: denuncian presuntas irregularidades en Famisanar

El representante Andrés Forero denunció fuertes irregularidades en la EPS intervenida mientras pacientes reportan falta de medicamentos.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
02:00 p. m.
El representante a la Cámara Andrés Forero denunció presuntas irregularidades en la contratación de la EPS Famisanar, actualmente intervenida. Según el congresista, se estarían destinando millonarios recursos a contratos que generan cuestionamientos por los perfiles contratados y los altos salarios asignados.

De acuerdo con la documentación enviada revelada por representante del Centro Democrático, desde el 15 de noviembre de 2025 Famisanar contrató 75 personas, lo que representa un costo mensual aproximado de 700 millones de pesos. El señalamiento central apunta a que estas contrataciones se habrían realizado en un corto periodo de tiempo tras la llegada del nuevo interventor, Germán Darío Gallo.

Sueldos elevados y perfiles cuestionados en la contratación

Al revisar las profesiones y la experiencia de los contratados, el representante Forero indicó que se evidencian casos llamativos. Según la denuncia, un técnico en enfermería estaría recibiendo más de 40 millones de pesos mensuales, mientras que un bachiller académico tendría un salario de 28 millones de pesos al mes.

Se están feriando Famisanar y los recursos de la salud de manera descarada. Y es que mientras 37 pacientes que sufren esclerosis múltiple llevan sin medicamentos desde el mes de octubre, el nuevo interventor, el señor Gallo, ha contratado en apenas mes y medio a 75 personas nuevas.

Contrataciones durante la intervención de Famisanar

Durante el año 2025 Famisanar contrató 572 personas, lo que representó un costo superior a 2.700 millones de pesos mensuales. Estos datos refuerzan la denuncia sobre el presunto despilfarro de recursos en medio de la intervención de la EPS.

Finalmente, Noticias RCN informó que intentó comunicarse con la intervenida Famisanar para obtener una respuesta frente a las denuncias, pero hasta el momento no se ha recibido pronunciamiento oficial.

