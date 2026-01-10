CANAL RCN
Deportes

Impactante confesión de un exjugador del Chelsea: “Solo me quedan días de vida”

El exjugador del Chelsea conmocionó al mundo del fútbol tras revelar que padece una grave enfermedad y que le quedan pocos días de vida.

Foto: Chelsea 2012

Noticias RCN

enero 10 de 2026
12:37 p. m.
El mundo del fútbol quedó conmocionado tras el mensaje que publicó en las últimas horas Lamisha Musonda, exjugador del Chelsea, quien reveló que atraviesa un momento crítico de salud y que, según sus propias palabras, “me quedan unos días de vida”.

El futbolista belga, de 33 años, compartió un extenso y emotivo texto en su cuenta de Instagram, donde habló sin rodeos sobre la gravedad de su situación.

Aunque no especificó el nombre de la enfermedad que padece, Musonda aseguró que no tiene cura y que actualmente lucha por sobrevivir, acompañado de su familia y personas cercanas.

El mensaje que estremeció a sus seguidores

En su publicación, el exjugador del Chelsea relató con profunda sinceridad el momento que atraviesa. “Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré los recuerdos. La vida es dura, pero es magnífica”, escribió.

Musonda explicó que su ausencia de redes sociales se debía precisamente al deterioro de su salud. “Debo afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Su ayuda y sus oraciones serán de gran ayuda en este momento”, agregó.

El mensaje también estuvo cargado de reflexión y gratitud. “Mi familia y yo estamos luchando, y no me rendiré hasta mi último aliento. Tuve la suerte de tener una infancia hermosa y aún tengo mucho que ofrecer”, señaló el belga, dejando ver su fortaleza emocional pese al duro panorama.

El paso de Lamisha Musonda por el fútbol

Lamisha Musonda formó parte del Chelsea entre 2012 y 2014, luego de llegar procedente del Anderlecht. Aunque no logró consolidarse en el primer equipo del club inglés, su carrera continuó en el fútbol europeo.

En España, vistió las camisetas del Llagostera y el Palamós, donde tuvo participación en categorías inferiores y torneos regionales. Finalmente, decidió retirarse del fútbol profesional en 2020.

Su anuncio ha generado múltiples reacciones de apoyo en redes sociales, tanto de aficionados como de excompañeros, quienes han enviado mensajes de ánimo y solidaridad en este difícil momento.

