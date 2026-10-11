Bajan hasta un 33 % los delitos de alto impacto en Sincelejo durante 2026

De acuerdo con el balance estadístico nacional, Sincelejo se consolida en 2026 como la capital con mejores indicadores de seguridad, gracias a la reducción de varios delitos de alto impacto. La capital de Sucre se ubica en el cuarto lugar del país con las tasas más bajas de hurto a comercio, con 20,9 casos por cada 100.000 habitantes, y de delitos sexuales, con 31,5 casos por cada 100.000 habitantes. También registra bajos niveles en hurto a personas y hurto de vehículos.

El comportamiento de los principales indicadores muestra reducciones significativas frente al periodo anterior. El hurto a comercio disminuyó 32 %, el hurto a motocicletas cayó 26 %, los delitos sexuales se redujeron 24 % y el hurto a personas descendió 23 %. A estos resultados se suman una disminución del 14 % en el hurto a residencias y del 33 % en el hurto de automotores.

Estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada mediante la articulación de la Alcaldía de Sincelejo, la Fuerza Pública y las comunidades. Las acciones de prevención, vigilancia y reacción han permitido contener diferentes modalidades delictivas y mantener a la ciudad con indicadores inferiores a los registrados en buena parte de las principales capitales del país.

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“Gracias al bloque de búsqueda contra el multicrimen, consolidamos una política de seguridad que le da tranquilidad a toda la ciudadanía”, afirmó el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, al destacar la coordinación institucional para enfrentar las estructuras y modalidades criminales que afectan la seguridad urbana.

En materia de homicidios, también presenta una tendencia favorable. Entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2026 se registraron 118 casos frente a 142 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 17 %.

Para Sincelejo, las proyecciones apuntan a un cierre de 2026 con una disminución cercana al 9 % en el número de homicidios, con un promedio mensual estimado de 4,5 casos.

La ofensiva contra el multicrimen ha estado acompañada de resultados operativos de la Policía Nacional en el departamento. Entre las acciones reportadas se encuentran 13 allanamientos, la incautación de 134 armas de fuego ilegales, 159 capturas por porte ilegal de armas y 41 capturas de integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO), además de un índice de esclarecimiento del 16 % de estos hechos delictivos.

El balance general muestra una tendencia positiva en la seguridad ciudadana de Sincelejo. La administración municipal mantiene el reto de profundizar las estrategias de prevención, inteligencia y reacción para sostener los avances alcanzados y consolidar a la capital sucreña como un referente regional en protección y tranquilidad ciudadana.