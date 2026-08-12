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En Sincelejo fueron capturados 14 cabecillas de los más buscados

Alcalde de Sincelejo Yahir Acuña le pone freno a bandas criminales y sigue dando contundentes golpes.

Yair Acuña, alcalde de Sincelejo
Yair Acuña, alcalde de Sincelejo. / Alcaldía de Sincelejo

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
02:29 p. m.
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​En un contundente balance de seguridad, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, presentó los más recientes resultados de las operaciones interinstitucionales desplegadas junto a la Fuerza Pública y la Fiscalía.

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El mandatario confirmó la captura de múltiples cabecillas de bandas criminales que previamente figuraban en el cartel de siluetas de los más buscados.

​La administración municipal destacó la efectividad del modelo de seguridad integral y del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, herramientas que han permitido asestar severos golpes a los grupos armados organizados que dinamizaban la extorsión, el tráfico de armas y los homicidios en la subregión de Las Sabanas y la capital sucreña.

Las capturas en Sincelejo

​Entre las detenciones más significativas destacan presuntos integrantes y cabecillas del Clan del Golfo y de la estructura Los Norteños, identificados bajo los alias de “Primera”, “Régulo”, “Cartagena”, “Barba”, “Indio”, “Quilla”, “Papo”, “Nelson”, “Yefri”, “El Viejo”, “Satanás”, “Alan”, “El Técnico” y “El Ñame”.

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Durante las diligencias de allanamiento y registro, las autoridades incautaron abundante munición, armamento de fuego, equipos de comunicación y otros elementos probatorios clave para sostener la judicialización de los capturados.

​Gracias a este tipo de resultados exitosos, Sincelejo ha registrado un giro histórico: la ciudad que antes del mandato de Acuña en el año 2023 se posicionaba como la más insegura de Colombia y la 25.ª más insegura del mundo, se ha transformado en la ciudad más segura del país, destacando reducciones sostenidas en los delitos de homicidio y hurto a personas.

Los resultados de seguridad en Sincelejo

Aunque se siguen presentando hechos delictivos, Sincelejo es actualmente la capital colombiana con menor incidencia delictiva y con los mejores índices de celeridad y efectividad en la resolución de casos.

​Este modelo de gestión municipal ha sido reconocido por líderes de diversos sectores políticos del país, tanto de derecha como de izquierda, recibiendo elogios de figuras como el presindente Abelardo de la Espriella.

​Como se recordará, el modelo de seguridad aplicado por el alcalde Acuña proviene del ámbito académico, al ser diseñado por el propio mandatario durante su maestría en la Universidad Externado de Colombia y su doctorado en Política y Gobierno cursado en la Universidad Católica de Córdoba (Argentina).

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Esta estrategia fue plasmada formalmente en el libro titulado “Ciudad Segura”, escrito por el alcalde y publicado por una editorial colombiana.

​El mandatario local enfatizó que la ofensiva contra la delincuencia se mantendrá sin tregua y advirtió que ningún actor criminal podrá evadir la justicia refugiándose en otros territorios o países.

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