Terror en carretera: hinchas de América y Cali se enfrentaron dejando un bus destruido.

La violencia en el fútbol colombiano no da tregua y, además de los enfrentamientos entre hinchas dentro de los estadios del país, también se ha trasladado a las carreteras, en donde barras populares de los clubes se cruzan mientras se dirigen a otras ciudades a alentar a sus equipos.

Después de las lamentables escenas que se presentaron en el estadio La Independencia de Tunja entre hinchas de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, se conocieron imágenes de un enfrentamiento entre hinchas de Cali y América en una carretera en el municipio de Zarzal en Valle del Cauca.

Enfrentamiento de hinchas de América y Cali en carretera del Valle del Cauca

Las imágenes captadas por un ciudadano que estaba en la zona muestran en primera instancia cómo varios hinchas de Cali se dirigen con armas blancas hacia un bus que se encontraba parqueado con hinchas de América y, al verse disminuidos en cantidad de personas, huyen del bus buscando refugio en locales comerciales de la zona.

En otro video se muestra cómo el bus que transportaba a los hinchas de América quedó totalmente destruido y aparentemente con hinchas de Cali que ingresaron a hurtar las pertenencias que habían dejado mientras intentaban escapar de la situación.

En redes sociales circulan fotos donde presuntamente se exhiben como trofeos algunas camisetas y objetos personales de los seguidores de América que lograron escapar, pero sin sus objetos personales como parlantes y maletas.

No hay reporte oficial de personas heridas o victimas fatales

Aunque en uno de los videos grabados desde un automóvil se logra ver a un hombre herido por arma blanca tratando de sostenerse en pie y buscando refugio, no hay reportes oficiales por parte de las autoridades que den un balance de más personas heridas o si existieron víctimas fatales.