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El presidente se depachó contra el alcalde Sincelejo: “Todos saben lo que ha hecho con la plata”

El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó la administración del alcalde Yahir Acuña, de Sincelejo, quien tendría 13 proceso por corrupción.

Yhonay Díaz

octubre 04 de 2026
03:07 p. m.
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Un enfrentamiento político marcó la visita del presidente Abelardo de la Espriella al departamento de Sucre, donde cuestionó abiertamente los antecedentes judiciales del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y advirtió que los recursos del Gobierno Nacional tendrán seguimiento riguroso.

Durante un consejo de seguridad, el mandatario nacional fue enfático al señalar que "tanto Sincelejo como Sucre tendrán recursos, tendrán inversión, pero no cheques en blanco".

El presidente De la Espriella aseguró que desde el gobierno se ha trazado una línea clara para investigar las irregularidades y tomar decisiones inmediatas:

"No estoy dispuesto a ignorar los antecedentes.

Presidente se despachó contra el alcalde de Sincelejo

Los cuestionamientos del jefe de Estado se centran en el proceso judicial que enfrenta Acuña.

El 16 de junio, la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al alcalde por presunto enriquecimiento ilícito al servicio público, con enfoque en un posible incremento patrimonial injustificado durante su periodo como congresista.

Asimismo, le recordó que tiene 13 procesos en su contra:

“Todo Sincelejo lo sabe, todo Sucre lo sabe, lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano.

Gobierno mantendrá presupuesto en Sincelejo y la pondrá la lupa al alcalde

A pesar de las tensiones, el presidente anunció importantes inversiones para la región. Aseguró que el Gobierno Nacional destinará recursos financieros para mitigar los problemas de Sucre y Córdoba, pero mantendrá un estricto control sobre la ejecución presupuestal por parte de gobernadores y alcaldes.

El mandatario enfatizó que su gobierno fortalecerá la economía regional, pero bajo criterios de rendición de cuentas y supervisión permanente del uso de fondos públicos.

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