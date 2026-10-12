41 detenidos se fugaron del Centro de Traslado por Protección de Santa Marta: priorizarán la recaptura de dos de ellos

Es motivo de preocupación entre los habitantes del barrio Santa Ana, suroriente de Santa Marta, la fuga masiva de presos del Centro de Traslado por Protección, en la madrugada del lunes 12 de agosto.

Tras un motín, 41 personas detenidas por delitos como hurto y microtráfico lograron salir del penal y perderse entre las calles del sector, sede de barrios residenciales, supermercados, el polideportivo y la terminal de transportes.

Según explicó la gobernadora del departamento del Magdalena, Margarita Guerra, en diálogo con Noticias RCN, los detenidos “dijeron que una de las personas privadas de la libertad se sentía mal, pero todo fue un montaje”.

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Presidente de la Espriella anunció un cambio de mando en la Policía de Santa Marta:

En respuesta, el presidente, Abelardo de la Espriella, anunció que el comandante de la Policía de Santa Marta, coronel de la Policía Yeison López, será retirado del cargo, “por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos (…), por no informar oportunamente sobre estos hechos y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo” del día anterior en “la vía Santa Marta – Barranquilla, a la altura de Tasajera”.

Además, hizo un llamado a mantener la calma, debido a que “no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos. El coronel Urriago, segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia. Esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante. Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio”.

Hasta que el coronel Jimmy Belalcázar asuma como nuevo comandante de la Policía de Santa Marta, el “coronel Urriago, segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia”.

Dos personas ya regresaron al Centro de Traslado por Protección de Santa Marta:

Tras la fuga, dos presos regresaron al Centro de Traslado por Protección de Santa Marta y por información que conduzca a la captura del resto se ofrece una recompensa de cinco millones de pesos.

En junio de 2026 se había presentado otro amotinamiento en las instalaciones; lo que llevó a familiares de los detenidos a presentarse a primera hora del lunes a las afueras del centro de reclusión, para preguntar por ellos.

El presidente anunció, además, que se va a priorizar la captura de “alias Mongolo, integrante de las ACSN, que fue capturado la semana pasada por el Ejército y el Gaula en Guachaca” y de “alias Guajiro o Johan, que asesinó a un policía el 31 de octubre del año pasado, en Ciénaga, para robarle dinero”.