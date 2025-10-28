CANAL RCN
Colombia

Balacera en Bosa deja tres personas muertas y una capturada tras reacción policial

La víctima recibió tres impactos de bala en su cabeza y falleció en un centro asistencial.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
06:03 p. m.
Una violenta balacera registrada este martes en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, dejó como saldo preliminar tres personas muertas y una capturada, en medio de un operativo de reacción por parte de la Policía Metropolitana.

La balacera ocurrió sobre la calle 57 sur con carrera 87 cuando la ciudadanía que transitaba por el sector alertó a las autoridades.

Policía neutraliza a sicario tras asesinato de exrecluso

El hecho ocurrió cuando un sicario abrió fuego contra un hombre de aproximadamente 35 años, quien había salido de prisión el pasado 7 de octubre tras cumplir condena por hurto.

La víctima recibió tres impactos de bala en la cabeza y falleció en un centro asistencial. Durante el ataque, los uniformados intervinieron de manera inmediata, logrando neutralizar al agresor, quien fue dado de baja en el lugar.

Una mujer fue capturada durante la balacera en Bosa

Además, la mujer que lo acompañaba fue capturada. Las autoridades indicaron que el accionar policial evitó una tragedia mayor, al frenar el riesgo que representaba el sicario para los habitantes de la zona.

El caso es materia de investigación por parte de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación.

