Reportan balacera en la localidad de Kennedy, Bogotá: ¿Qué pasó? Esto se sabe

Autoridades reportaron que en la tarde de este jueves 9 de octubre se presentó un intercambio de disparos en el barrio Carimagua de la localidad de Kennedy.

La información preliminar apunta que el hecho habría ocurrido por un intento de robo de una motocicleta.

Balacera habría ocurrido durante persecución

Al parecer, una persona robó una motocicleta cerca a un centro comercial. Las autoridades que estaban en las inmediaciones fueron alertadas y, con base en la información física del ladrón, emprendieron la búsqueda.

Finalmente, lo pudieron ubicar en el barrio Boita. La balacera se dio entonces durante la persecución. Al notar que los uniformados lo estaban siguiendo, el criminal sacó su arma.

Este hombre fue llevado al Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano. Durante la balacera no hubo muertos.

Inseguridad en Bogotá: cifras oficiales

El Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional de la Policía apunta que, con corte al 31 de agosto, se presentaron 2.988 hurtos de motocicletas en Bogotá.

Las cifras apuntan que, hasta el momento, el mes con más casos fue julio con 459; mientras que el de menor cantidad fue marzo con 292.

Con respecto a las modalidades, la más frecuente ha sido con el uso de llave maestra. Frente a los casos en los que se manipularon armas, esto dicen los números: 364 con armas de fuego y 40 con armas cortopunzantes.

Durante 2025, el comportamiento en las localidades ha sido el siguiente: Kennedy (477), Engativá (344), Ciudad Bolívar (335), Bosa (324), Suba (221), Rafael Uribe Uribe (174), Puente Aranda (146), Usme (145), San Cristóbal (121), Fontibón (106), Los Mártires (87), Barrios Unidos (85), Antonio Nariño (82), Usaquén (74), Teusaquillo (73), Tunjuelito (62), Santa Fe (56), Chapinero (39) y Candelaria (10).

Al comparar este balance con el mismo periodo del 2024, las cifras indican que hubo una reducción del 23.4% reflejada en 911 casos menos.