La Contraloría General de la República confirmó que declaró responsables fiscales al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y al exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, por las irregularidades relacionadas con la compra de 40 carrotanques que tenían como propósito garantizar el suministro de agua potable en La Guajira.

Contraloría declaró como responsables fiscales a Olmedo López y Sneyder Pinilla

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La decisión también incluye a las empresas Impoamericana Roger y Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutu, a quienes se les atribuyó responsabilidad fiscal por los sobrecostos identificados en la contratación y por prestaciones que, pese a estar contempladas, no fueron ejecutadas.

De acuerdo con la Contraloría, el monto de la responsabilidad fiscal supera los 24.000 millones de pesos.

Además, el organismo de control informó que, como resultado de las gestiones realizadas para recuperar los recursos públicos comprometidos en este caso, en menos de 15 días logró recaudar más de 7.000 millones de pesos.

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La entidad destacó que este resultado hace parte de las acciones de control fiscal orientadas no solo a establecer quiénes deben responder por el detrimento patrimonial, sino también a conseguir que los recursos regresen efectivamente al Estado.

En ese sentido, la Contraloría señaló que su trabajo no concluye con la declaratoria de responsabilidad fiscal, sino que busca garantizar la recuperación del dinero público y proteger el patrimonio de los colombianos.