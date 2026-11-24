Las autoridades siguen tras la pista de los responsables del atentado con carro bomba frente a la sede de la Gobernación del Meta, en el Parque Los Libertadores, de Villavicencio, que dejó a 23 personas heridas el miércoles, 23 de noviembre, en la noche.

El vehículo, una camioneta blanca modelo Duster, habría salido de Puerto Gaitán y pasó por dos peajes antes de llegar a su destino: el de Yucao, sobre las 5:00 de la tarde, y el de Casetabla, sobre las 6:30.

Todo inició el 12 de marzo (2026), cuando integrantes del frente 39, conocido como bloque Amazonas, hurtaron el vehículo en Puerto Gaitán. Pasados seis días, los dueños denunciaron el robo, pero la camioneta seguía en manos del grupo criminal, debido a que habrían gemeleado sus placas.

Fue así que el 23 de noviembre, Yeison Alexis Ávila Rojas, conocido con el alias de Patón, alias RH y otros dos presuntos integrantes de las disidencias dejaron Puerto Gaitán, a bordo del vehículo cargado con 100 kilos de pentolita, oculta en dos cilindros.

¿Qué se sabe de ‘Patón’ y su rol en el atentado contra la sede de la Gobernación del Meta?

Se cree que el ataque fue ordenado por alias Antonio Medina, de las disidencias de Iván Mordisco, que habría contactado a alias Paul, quien, a su vez, designó a alias Patón y a los otros tres ocupantes del vehículo para llevar a cabo el atentado.

Según Raúl González, delegado de crimen organizado de la Fiscalía, “la autoría material e intelectual (estaría) en cabeza del frente 39, Arcesio Niño, de las disidencias de las Farc, de alias Antonio Medina” y la ejecución del crimen se habría delegado a “alias Patón”, que iba manejando la camioneta con explosivos.

Tanto ‘Patón’ como ‘RH’ serían explosivistas de la estructura 28, José María Córdoba, de las disidencias de las Farc. Ambos habrían escapado en moto junto a otras dos personas, tras abandonar el vehículo frente a las instalaciones de la Gobernación del Meta.

La carga habría sido activada con un temporizador, sistema de mecha lenta o un cordón prendido, sobre las 9:24 p. m. ‘Patón’ también habría participado del acondicionamiento del vehículo utilizado en el atentado contra el peaje de Pipiral, el pasado 15 de noviembre.