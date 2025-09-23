Así operaba la banda criminal que alquilaba bares en Bogotá para drogar y robar a sus víctimas

Una nueva modalidad de "paseo millonario" fue desmantelada en Bogotá, donde una banda criminal alquilaba bares para drogar y robar a sus víctimas. La Policía Nacional logró la captura de ocho personas involucradas en esta red delictiva que operaba principalmente en las localidades de Teusaquillo y Chapinero.

El modus operandi de la banda era sofisticado y organizado. Un mesero, parte del grupo criminal, se encargaba de perfilar a las víctimas potenciales dentro de los establecimientos.

Una vez identificado el objetivo, otros miembros de la banda suministraban a la víctima bebidas alcohólicas adulteradas y sustancias como benzodiazepinas, dejándolas en estado de indefensión.

Así operaba la banda criminal en bares de Teusaquillo y Chapinero

Las autoridades informaron que al menos diez personas fueron víctimas de esta banda en los bares de las mencionadas localidades. "Daba sus contraseñas y cuando la víctima se resistía llegaban y los golpeaban utilizando de pronto objetos como armas de fuego", explicó la Policía al describir la violencia empleada por los criminales.

La red delictiva no se limitaba a operar dentro de los bares. Mujeres integrantes de la banda abordaban a posibles víctimas en los alrededores de los establecimientos.

Además, utilizaban aplicaciones de citas para atraer a sus objetivos a una bodega que funcionaba como centro de torturas, liderado por un individuo conocido como "El Costeño".

Autoridades judicializaron a banda que realizaba “paseo millonario” en Bogotá

Las autoridades destacaron que las víctimas eran de nacionalidad colombiana, pero advirtieron que cualquier persona podría ser potencialmente vulnerable a este tipo de delito.

La investigación, llevada a cabo por el Gaula, unidad especializada de la Policía Nacional, se extendió por varios meses. La banda demostró su astucia al trasladar su operación de la calle 57 con Caracas, a la 47 con Caracas cuando se sintieron acorralados Sin embargo, tras diez meses de seguimiento, las autoridades lograron judicializar a los miembros de la organización criminal.