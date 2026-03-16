Banda criminal de Barranquilla habría utilizado brujería para tener protección contra sus enemigos

Hace pocos días, la Policía puso en marcha un operativo en La Sierrita y California, dos barrios en el suroccidente de Barranquilla, que resultó con la desarticulación de una banda criminal que cometía brujería.

Las autoridades tenían en la mira a la estructura por asesinatos ocurridos en Américas, Carrizal, 7 de Abril y La Sierrita. Uno de los capturados fue identificado como ‘El Animal’, quien cuenta con antecedentes de al menos cuatro anotaciones por porte de armas, hurto y tráfico de estupefacientes.

Siete capturas y una aprehensión

Sumado a ello, también fue arrestado alias Russo, joven de 24 años que presuntamente está ligado a Los Pepes. Con respecto a su prontuario, se sospecha que desde hace cinco años ha estado implicado en múltiples asesinatos.

En total, las autoridades capturaron a siete personas y aprehendieron a un adolescente. Entre todos, acumulan 17 anotaciones judiciales por varios delitos. Un dato importante es que presuntamente practicaban actos de brujería antes de cometer los crímenes en búsqueda de contar con una especie de protección divina o sobrehumana.

Banda operaba similarmente en Medellín

Esta no fue la primera vez que sorprenden a una banda realizando rituales de esta índole. A mitad de febrero, las autoridades le pusieron punto final a la ‘Oficina’, la cual se dedicaba a cometer sicariatos en Medellín.

La guarida estaba llena de objetos de brujería y santería, como podían ser calaveras, crucifijos o una imagen de la Santa Muerte. Las pesquisas apuntaron que los rituales tenían como fin estar protegidos, tanto a la hora de cometer los asesinatos como en la huida.

Además, se supo que tenían tarifas para los sicariatos. Sus víctimas principalmente provenían de México, Albania, Estados Unidos y Canadá. Los crímenes podían estar tasadas en hasta 500 mil dólares.