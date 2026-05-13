Madre e hijo fueron hallados enterrados en una casa en Florida, Valle: el esposo reportó y se suicidó

Las autoridades en Florida, Valle del Cauca, confirmaron el hallazgo de dos cuerpos enterrados en el patio de una vivienda ubicada en el corregimiento San Antonio de los Caballeros.

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Las víctimas fueron identificadas como Mireida Ordóñez y su hijo Alejandro Meneses, de 11 años, quienes habían sido reportados como desaparecidos hace dos meses.

El macabro descubrimiento pone fin a 24 días de búsqueda intensiva por parte de la familia de las víctimas, quienes habían solicitado ayuda para localizar a la mujer y al menor en esta zona rural del municipio.

Pareja de la mujer la habría asesinado y enterrado junto a su hijo

La investigación señala como principal sospechoso a la pareja sentimental de Mireida Ordóñez, quien paradójicamente fue la persona que reportó inicialmente la desaparición de ambos ante las autoridades competentes.

Los cuerpos fueron encontrados en el patio de la vivienda donde convivían los tres.

Las autoridades continúan con las investigaciones forenses para determinar las causas exactas de muerte de Mireida y Alejandro, así como establecer la cronología precisa de los hechos.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para las respectivas necropsias.

Pareja de la víctima se suicidó tras reportar la desaparición

El caso tomó un giro dramático cuando, días después de presentar la denuncia por desaparición, el hombre fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en Santander de Quilichao, Cauca.

Las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio.

Antes de quitarse la vida, el sospechoso se había llevado consigo a su hijo biológico de apenas 10 meses de edad, fruto de su relación con Mireita Ordóñez.

El menor fue encontrado junto al cuerpo de su padre, aunque no se han entregado detalles sobre su condición actual ni sobre quién tiene ahora su custodia.

Las investigaciones buscan también esclarecer los motivos detrás de este aparente feminicidio y filicidio, así como reconstruir los movimientos del principal sospechoso durante los días posteriores al presunto crimen y previos a su muerte.