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Rechazo por ataques del presidente Gustavo Petro contra el Consejo de Estado

El presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia cuestionó que Petro haya optado por ataques verbales en lugar de mecanismos institucionales.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
02:25 p. m.
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Las críticas del presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado siguen generando rechazo en distintos sectores.

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En las últimas horas se conoció que fueron solicitadas medidas cautelares ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger al magistrado que frenó el traslado de 5 billones de pesos a Colpensiones.

Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló en entrevista con Noticias RCN que la reacción del mandatario es “muy compleja” y que este escalonamiento “se debe única y exclusivamente al presidente de la República, que ha dejado tras su función primordial constitucional de unificar al Estado y la nación para suponerse matachín de barrio”.

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Solicitud de medidas internacionales

Herrera explicó que las peticiones se hicieron “a dos niveles esencialmente”. Por un lado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que expida medidas cautelares de protección “en su seguridad y en su integridad física como moral del magistrado Bedoya”.

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De manera paralela, también se acudió a la relatoría para la independencia judicial de la ONU, con el fin de que se realice un monitoreo urgente y se emitan “medidas de reconvención al presidente de la República para que deje de desdeñar de la rama judicial”.

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Recursos jurídicos ignorados

El presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia cuestionó que Petro haya optado por ataques verbales en lugar de mecanismos institucionales. “Hubiera podido interponer recursos de reposición, apelación, súplica e incluso acciones de tutela”, afirmó.

Sin embargo, según Herrera, el mandatario parece “obsesionado con las vías de hecho” y estas no solo afectan la institución presidencial, sino que “perjudican al Estado y de hecho a toda la democracia”.

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