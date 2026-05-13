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¿Cuándo quedarán libres todos los presos políticos en Venezuela? Esto dijo Donald Trump

Tras la promulgación de una ley de amnistía en la que un grupo de presos políticos de distintas cárceles han recuperado su libertad, el presidente estadounidense aseguró que aplicará para todos.

¿Cuándo quedarán libres todos los presos políticos en Venezuela? Esto dijo Donald Trump
Foto: AFP

AFP

mayo 13 de 2026
12:38 p. m.
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En las últimas horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este martes que todos los presos políticos venezolanos serán liberados, y elogió de nuevo el gran trabajo de su homóloga interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Vamos a sacarlos a todos.

El mandatario se refirió a los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, a través de la ley de amnistía.

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El gobierno de Rodríguez asegura que la reciente ley de amnistía ha beneficiado a más de 8.000 personas, cifra cuestionada por familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos.

"Delcy está haciendo un gran trabajo", aseguró el mandatario republicano, que ordenó la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa en enero.

"El pueblo de Venezuela está encantado con lo que ha pasado. Ni siquiera se lo pueden creer. Están bailando en las calles", aseveró Trump.

Sin embargo, no precisó cuándo se hará la totalización de liberaciones de presos políticos.

La amnistía debía ser un paso significativo en esa transición vigilada por Washington, pero quedó enturbiada por la lentitud en liberar los presos, y por la cantidad real de excarcelados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la semana pasada que la cifra de personas con libertad plena asciende a 186, mientras que otras 554 salieron de la cárcel, pero bajo medidas cautelares.

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El mandatario había vuelto a lanzar en una reciente entrevista la idea de que Venezuela se convierta en el 51º estado de la Unión, una sugerencia que despierta irritación en el gobierno venezolano, dispuesto a mantener las riendas del poder.

Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) en el país, y Venezuela ahora está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años.

La salida del poder de Maduro provocó una cascada de cambios políticos y económicos en Venezuela, gracias en buena parte al levantamiento de sanciones al su petróleo por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.

La liberalización económica en Venezuela debe ser seguida, según los planes de Washington, por una transición política que desemboque en elecciones libres y transparentes.

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