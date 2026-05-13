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Escalofriantes detalles del caso de una menor abusada y torturada durante años por sus padres

El fiscal encargado del caso reveló que la niña fue obligada a abortar dos veces e, incluso, la hicieron ingerir veneno para ratas.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
02:08 p. m.
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Son escalofriantes y dolorosos los detalles revelados por la Fiscalía sobre los abusos y torturas a los que fue sometida por años una menor en Ibagué, a manos de su padrastro y su mamá.

Desde que tenía 8 años, la niña fue maltratada, secuestrada y abusada por su núcleo familiar. Las torturas se habrían prolongado por 10 años, hasta que logró escapar.

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De acuerdo con el fiscal del caso, era encadenada y amarrada con lazos. Además, su padrastro ejercía violencia física y psicológica mediante amenazas y sometimientos, obligándola a abortar dos veces y a planificar.

La mamá de la menor también la maltrataba

El ente investigador reveló que la propia madre de la menor era quien conseguía los medicamentos abortivos.

Además, la mujer también habría ejercido violencia extrema sobre la niña, golpeándola y sometiéndola a dolores profundos.

El fiscal señaló que la menor estaba privada de la libertad y era amarrada con cuerdas, cadenas y candados. Su madre y padrastro la mantuvieron desnuda e inmovilizada durante días, en los que también le fueron negados los alimentos, el agua y el descanso.

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Durante estos años, la menor fue golpeada reiterativamente con puños, patadas y objetos contundentes.

La obligaron a ingerir veneno para ratas

Asimismo, se cree que el padrastro la habría obligado a ingerir veneno para ratas, y que él mismo habría consumido la sustancia para coaccionarla emocionalmente.

La investigación señaló que incluso los acercamientos se daban con amigas de la niña.

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La pareja fue imputada por los delitos de abuso sexual y tortura, cargos que no fueron aceptados.

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